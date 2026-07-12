Droga foi encontrada no compartimento de carga da caminhonete Divulgação/Polícia Federal

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Felipe Scofield
Na madrugada deste sábado (11/7), a Polícia Federal e equipes da Polícia Militar do Paraná apreenderam cerca de 500 kg de maconha no município de Guaíra (PR). As drogas estavam armazenadas na caçamba de uma caminhonete.

Durante patrulhamento na comunidade rural Água do Bugre, as equipes abordaram o motorista que apresentou atitudes suspeitas. O condutor iniciou fuga e pouco tempo depois abandonou o carro. Durante a vistoria no compartimento de carga, foram localizados diversos fardos de maconha, totalizando aproximadamente 500 kg da droga.

O veículo e o entorpecente foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, onde serão adotadas as medidas de polícia judiciária. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pelo transporte da carga ilícita.
* Matéria do estagiário Felipe Scofield