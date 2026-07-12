Droga foi encontrada no compartimento de carga da caminhonete Divulgação/Polícia Federal
Durante patrulhamento na comunidade rural Água do Bugre, as equipes abordaram o motorista que apresentou atitudes suspeitas. O condutor iniciou fuga e pouco tempo depois abandonou o carro. Durante a vistoria no compartimento de carga, foram localizados diversos fardos de maconha, totalizando aproximadamente 500 kg da droga.
O veículo e o entorpecente foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, onde serão adotadas as medidas de polícia judiciária. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pelo transporte da carga ilícita.
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