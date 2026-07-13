Transporte seguia de São Paulo para a Bahia e transportava 41 passageirosDivulgação / CBMMG
Ônibus com 41 passageiros pega fogo em MG
Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência; ninguém ficou ferido
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Determinação ocorreu após investigações da PF no âmbito da Operação Transparência
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