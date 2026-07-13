Transporte seguia de São Paulo para a Bahia e transportava 41 passageiros - Divulgação / CBMMG

Transporte seguia de São Paulo para a Bahia e transportava 41 passageirosDivulgação / CBMMG

Publicado 13/07/2026 09:35

Um ônibus de transporte interestadual, com 41 passageiros, pegou fogo na madrugada deste domingo (12), próximo ao km 290, em Salinas, no Norte de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência.

O transporte seguia de São Paulo para a Bahia e transportava 41 passageiros. Todos conseguiram deixar o veículo em segurança antes que as chamas se espalhassem. Ninguém ficou ferido.

No local, a equipe do 8º Pelotão de Bombeiros Militar (Salinas) encontrou o ônibus consumido pelas chamas. Os agentes realizaram o combate ao incêndio e eliminaram os riscos na área. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego.

As causas do incêndio ainda não foram identificadas e serão investigadas.

