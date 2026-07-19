Menino de 6 anos morre após ser ferido durante castigo aplicado pelo pai no Amazonas - Divulgação

Menino de 6 anos morre após ser ferido durante castigo aplicado pelo pai no AmazonasDivulgação

Publicado 19/07/2026 18:28

Manaus - Um menino de 6 anos morreu após ser ferido por uma faca durante uma agressão cometida pelo pai em Itapiranga, no interior do Amazonas. O caso aconteceu no sábado (18), e o homem, de 24 anos, foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, a criança, identificada como Raelyson da Silva, chegou a ser socorrida e levada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

Inicialmente, o pai informou à equipe médica que o filho havia caído sobre uma faca. Mais tarde, porém, mudou a versão e relatou que a perfuração ocorreu enquanto castigava o menino com uma mochila onde estavam guardadas duas facas utilizadas por ele em uma pescaria no dia anterior.

De acordo com o depoimento do suspeito, ele havia decidido agredir o filho por uma suposta desobediência e disse que esqueceu que as facas permaneciam dentro da mochila. Durante as agressões, uma das lâminas atravessou o tecido e atingiu a criança nas costas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. A prisão foi posteriormente convertida em preventiva, e ele foi transferido para uma unidade prisional no município de Itacoatiara. O caso segue sob investigação.