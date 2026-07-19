Hildo Rocha disse que aeronave teve apenas pequenas avarias - Reprodução / Instagram

Hildo Rocha disse que aeronave teve apenas pequenas avariasReprodução / Instagram

Publicado 19/07/2026 08:59

Um avião que transportava o deputado federal Hildo Rocha (MDB-MA) precisou fazer um pouso forçado neste sábado, 18, em uma fazenda de soja no município de Timon, no Maranhão.



O caso foi relatado pelo próprio deputado nas redes sociais. Segundo Rocha, além dele, estavam na aeronave dois assessores e dois pilotos. Ninguém ficou ferido, e o avião teve apenas pequenas avarias.



A aeronave partiu de Bacabal, no interior do Maranhão, e faria uma parada em Teresina para abastecimento. Depois, seguiria com destino à cidade de Balsas, também no Maranhão.

"Foi apenas um susto", disse o deputado. "Faz parte da vida, minha agenda continua normalmente."



À reportagem, o parlamentar afirmou que um dos motores parou de funcionar enquanto a aeronave sobrevoava Timon, o que obrigou os pilotos a realizarem o pouso forçado.