Familiar encontrou vítimas mortas dentro de casa - Reprodução / Redes sociais

Familiar encontrou vítimas mortas dentro de casaReprodução / Redes sociais

Publicado 18/07/2026 09:56 | Atualizado 18/07/2026 09:58

Três pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas em casa, na cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, nesta sexta-feira (18). A suspeita é de que o homem tenha matado a mulher e a filha e, em seguida, cometido suicídio.

Segundo o portal de notícias G1, um familiar decidiu entrar na residência das vítimas pelo telhado após passar um dia sem conseguir fazer contato. No interior da casa, ele localizou os corpos de Francisco Jolvino da Silva, Maria de Fátima de Oliveira Silva e da filha do casal, Raniele Oliveira Silva.

De acordo com a Polícia Civil, as diligências iniciais indicam, inicialmente, que Francisco usou uma arma branca para cometer o duplo feminicídio.

Equipes dos Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Instituto de Medicina Legal (IML) também estiveram no local.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci