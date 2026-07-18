Com a mudança, apostas terão prazo estendido até as 22h de sábado - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Com a mudança, apostas terão prazo estendido até as 22h de sábadoRafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 18/07/2026 09:13

A Caixa mudou a data dos os sorteios de fim de semana de modalidades lotéricas, que deixam de ser realizados nos sábados e passam a ocorrer aos domingos, às 11h. A medida passa a valer neste domingo (19).

Com a mudança, as apostas terão prazo estendido. Nas lotéricas e aplicativos, os apostadores poderão tentar a sorte até as 22h de sábado e, para os Bolões em canais eletrônicos, até as 10h45 dos domingos.

Em 2025 foram arrecadados R$ 26,61 bilhões com as 12 loterias federais diferentes comercializadas pelas casas lotéricas. As maiores arrecadações foram da Mega-Sena, com R$ 10,8 bilhões em 2025, seguido pela Lotofácil, com R$ 8,4 bi e pela Quina, com R$ 3,4 bi.

Os canais de transmissão dos sorteios permanecem os mesmos, pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.