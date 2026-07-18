'Banho de óleo' que Gustavo Henrique Lara tomou é uma comemoração comum durante formatura de pilotos - Reprodução / Redes sociais

'Banho de óleo' que Gustavo Henrique Lara tomou é uma comemoração comum durante formatura de pilotosReprodução / Redes sociais

Publicado 18/07/2026 08:00

O engenheiro Gustavo Henrique Lara, de 27 anos, morreu depois de participar de um ritual comemorativo de batismo conhecido como "banho de óleo" em uma escola de aviação de Ponta Grossa, no Paraná. O jovem teve uma reação alérgica e não resistiu ao quadro nesta quinta-feira (16).



Segundo o delegado Lucas Petry, responsável pela investigação, a substância jogada no piloto é um óleo usado nos motores de aeronaves. Petry explica que Lara chegou a ser socorrido ainda no centro de aviação pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao hospital, onde se constatou o óbito.



"Segundo depoimentos prestados à delegacia por diversas testemunhas e confirmados pelo próprio instrutor do aluno que foi a óbito, teria sido ele quem teria despejado na vítima essa substância oleosa", explica o delegado.

Ainda segundo Petry, o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O instrutor pagou uma fiança e foi liberado.



A Polícia Civil solicitou exames necroscópicos, periciais e toxicológicos, além das imagens do local. O instrutor não teve o nome divulgado.



Reações

Ao site de notícias G1, a irmã do piloto, Aline Lara, informou que a família não tinha conhecimento de nenhuma alergia por parte de Gustavo.

Pilotos ouvidos relatam que o ritual com óleo foi comum durante muitos anos em diversas escolas e estágios de formação para voos, tanto no Brasil quanto no exterior. As reações alérgicas graves como a de Gustavo não são comuns. Ainda assim, algumas escolas já substituíram o óleo por água nas comemorações.