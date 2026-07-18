Adolescente fez os disparos sem motivo aparente - Divulgação / PMPR

Adolescente fez os disparos sem motivo aparenteDivulgação / PMPR

Publicado 18/07/2026 12:51

Duas pessoas morreram em um ataque a tiros a um bar em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná, na noite desta sexta-feira (17). O principal suspeito de efetuar os disparos é um adolescente de 15 anos, que ainda não foi localizado.

Informações iniciais indicam que o jovem esteve no estabelecimento durante a noite e retornou ao local posteriormente, ocasião em que fez os disparos sem motivo aparente. Imagens das câmeras de segurança mostram que ele chegou ao bar a pé, vestindo uma touca.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (Sesp), as vítimas foram identificadas como Marcio Bertholdi Geraldo, de 43 anos, e Michael Zachytko Cavalcante, de 38. Outros três frequentadores de 23, 40 e 41 anos tiveram ferimentos e seguiram para atendimento hospitalar.

Inicialmente, a pasta divulgou que o ataque teria deixado três mortes, mas corrigiu a informação no fim da manhã deste sábado (18).

Mãe e namorada presas

Segundo a Polícia Militar, o adolescente voltou para casa depois do crime, mas fugiu do local antes da chegada dos agentes. Registros das câmeras de monitoramento mostram o jovem saindo da residência em um carro conduzido pela namorada. Ela disse aos militares que o deixou em uma estrada próxima a uma rodovia estadual.

Durante as diligências na casa do suspeito, policiais civis e militares encontraram material explosivo, munições, porções de maconha, um comprimido de ecstasy e bloqueadores de sinal. Os agentes isolaram o imóvel e acionaram o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) para remover o artefato.

A mãe, que estava na casa, acabou presa em flagrante pela posse do explosivo, enquanto a namorada foi detida por dar apoio à fuga do adolescente. Elas não tiveram a identidade divulgada.

A Polícia Civil investiga o caso.



* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci