Adolescente fez os disparos sem motivo aparenteDivulgação / PMPR
Adolescente abre fogo contra bar e mata dois no Paraná
Mãe e namorada do jovem foram presas
Duas pessoas morreram em um ataque a tiros a um bar em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná, na noite desta sexta-feira (17). O principal suspeito de efetuar os disparos é um adolescente de 15 anos, que ainda não foi localizado.
Informações iniciais indicam que o jovem esteve no estabelecimento durante a noite e retornou ao local posteriormente, ocasião em que fez os disparos sem motivo aparente. Imagens das câmeras de segurança mostram que ele chegou ao bar a pé, vestindo uma touca.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (Sesp), as vítimas foram identificadas como Marcio Bertholdi Geraldo, de 43 anos, e Michael Zachytko Cavalcante, de 38. Outros três frequentadores de 23, 40 e 41 anos tiveram ferimentos e seguiram para atendimento hospitalar.
Inicialmente, a pasta divulgou que o ataque teria deixado três mortes, mas corrigiu a informação no fim da manhã deste sábado (18).
Mãe e namorada presas
Segundo a Polícia Militar, o adolescente voltou para casa depois do crime, mas fugiu do local antes da chegada dos agentes. Registros das câmeras de monitoramento mostram o jovem saindo da residência em um carro conduzido pela namorada. Ela disse aos militares que o deixou em uma estrada próxima a uma rodovia estadual.
Durante as diligências na casa do suspeito, policiais civis e militares encontraram material explosivo, munições, porções de maconha, um comprimido de ecstasy e bloqueadores de sinal. Os agentes isolaram o imóvel e acionaram o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) para remover o artefato.
A mãe, que estava na casa, acabou presa em flagrante pela posse do explosivo, enquanto a namorada foi detida por dar apoio à fuga do adolescente. Elas não tiveram a identidade divulgada.
A Polícia Civil investiga o caso.
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci
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