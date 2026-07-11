Vídeo mostra clientes do bar tentando se proteger do tiroteio - Reprodução/Rede social

Vídeo mostra clientes do bar tentando se proteger do tiroteioReprodução/Rede social

Publicado 11/07/2026 10:12

Rio - Um ataque a tiros em um bar na Rua do Amparo, em Rio das Pedras, na Zona Oeste, deixou dois homens baleados na noite desta sexta-feira (10). Pouco depois, um corpo foi encontrado na Rua Alonso, também na região. A área tem sido palco de violência devido à disputa por território entre criminosos.



Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver frequentadores do bar jogando sinuca e outros sentados à mesa quando são surpreendidos por uma sequência de disparos.

Rio das Pedras

Um miliciano foi morto e um morador foi baleado em mais um ataque do CV.

O rapaz de preto que aparece baleado é morador, não tem envolvido com nada, mas foi baleado pelos traficantes do CV, da Gardênia. pic.twitter.com/HAwYelaTL1 — Milícia RJ News (@RjMilicia) July 10, 2026

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram informados de que dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e atiraram na direção do bar. Os dois feridos precisaram ser encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. A ocorrência está sendo investigada na 32ª DP (Taquara).



Pouco depois, as equipes seguiram para a Rua Alonso para verificar uma denúncia de homicídio. No endereço, os policiais encontraram um homem já sem vida. O local foi preservado para a realização da perícia.



De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Maycon Lucas da Silva Ferreira. Até o momento, não há informações que confirmem que os casos têm relação. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos e apurar a autoria do crime.

Rotina de violência

Rio das Pedras tem sido palco de uma guerra por controle territorial entre Comando Vermelho e milícia. Na madrugada desta sexta-feira (10), um suspeito identificado como Lucas David de Paula morreu baleado durante uma troca de tiros entre criminosos. Informações iniciais apontam que traficantes invadiram uma área conhecida como Sertão, dominada por milicianos, dando início ao confronto, por volta das 2h.

Já no dia 25, uma moradora de Rio das Pedras teve a casa atingida por uma granada lançada por drone, durante mais um dia de tentativa de invasão do Comando Vermelho. Segundo a vítima, que não se identificou por medo de represálias, o artefato foi arremessado sobre a residência dela, localizada em uma área próxima à mata, conhecida como Areal.

No último dia 20, outro confronto entre criminosos e policiais terminou com três feridos e dois presos na localidade do Caranguejo. Na ação, os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas e cinco granadas.