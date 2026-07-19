Matheus era o irmão mais novo do senador Cleitinho AzevedoReprodução / Instagram
Morre irmão do senador Cleitinho
Matheus Azevedo lutava contra leucemia
Morreu neste sábado (18) Matheus Augusto Azevedo, irmão mais novo do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG). Ele tinha 30 anos e lutava contra a leucemia. Matheus também era irmão do ex-prefeito da cidade, Gleidson Azevedo (Republicanos-MG), e do deputado estadual Eduardo Azevedo (PL-MG).
Na manhã de sábado, horas antes do falecimento, em Divinópolis, interior de Minas, familiares utilizaram as redes sociais para pedir orações e informar que Matheus passava "por um momento muito díficil", enfrentando complicações enquanto esperava pela "pega da medula" (momento em que a medula óssea doada começa a funcionar normalmente).
Neste domingo (19), Cleitinho lamentou a morte do irmão e lembrou quando foi doador de medula óssea para Matheus, há 18 anos.
"O Senhor me deu a oportunidade de ser o doador do ser humano mais puro de coração e mais evoluído que conheci em toda a minha vida. (...) O Senhor nos deu a oportunidade de manter o Matheus aqui entre nós por mais de 18 anos, para que, nesse tempo, pudéssemos aprender com ele."
"Meu irmão Matheus, vá em paz. Vá ao encontro do nosso pai, ele está aí, te esperando, louco para te ver novamente. Eu vou ficar aqui cuidando da nossa mãe, dos nossos irmãos e da Débora, porque sei que o que você mais amava nesta vida era a nossa família", concluiu o senador.
Em nota, a Prefeitura de Divinópolis decretou luto oficial de três dias na cidade.
"A Prefeitura de Divinópolis manifesta profundo pesar pelo falecimento de Matheus Azevedo. Neste momento de imensa tristeza, a Administração Municipal se solidariza com seus familiares e amigos, em especial com o ex-prefeito Gleidson Azevedo e o deputado estadual Eduardo Azevedo, desejando força, fé e conforto para enfrentar esta irreparável perda."
Outros políticos mineiros lamentaram a morte de Matheus Azevedo. O governador do estado, Mateus Simões (PSD), escreveu: "Que Deus dê força à família. Meu abraço sincero a Cleitinho, Eduardo e Gleidson. Matheus está agora com o Criador e Ele mesmo cuidará dos corações de cada um de vocês".
O senador Rodrigo Pacheco (PSD) afirmou, por meio de nota, que testemunhou "a grande dedicação do senador na recuperação do irmão, ao longo dos últimos meses". "Lamento profundamente o desfecho e desejo força e resiliência a todos os familiares, amigos e admiradores", completou.
O sepultamento acontece na tarde deste domingo (19), no cemitério Parque da Serra, em Divinópolis. Ele era casado com Débora Azevedo.
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci
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