Morre aos 109 anos idosa que deixou 138 descendentes no interior de São Paulo - Reprodução

Morre aos 109 anos idosa que deixou 138 descendentes no interior de São PauloReprodução

Publicado 19/07/2026 22:52

São Paulo - Uma moradora do interior de São Paulo conhecida por reunir uma família com 138 descendentes diretos morreu neste sábado (18), aos 109 anos. Lazara Maria da Conceição Barbosa, chamada por familiares e moradores de Paranapanema de Dona Lazinha, teve a morte confirmada pela prefeitura do município. A causa não foi divulgada.

Nascida em 20 de fevereiro de 1917, na cidade de Guareí, também no interior paulista, Dona Lazinha ficou conhecida pela grande árvore genealógica formada ao longo da vida, composta por filhos, netos, bisnetos e tataranetos.

Em nota, a Prefeitura de Paranapanema lamentou a morte da moradora e destacou sua trajetória no município.

"Reconhecida por sua longevidade, fé e pelos fortes laços familiares que construiu ao longo da vida, Dona Lazinha deixa um legado marcado pelo amor à família e pelos valores que inspiraram gerações. Sua história se confunde com a do nosso município, onde se tornou uma referência de acolhimento, união e respeito", afirmou a administração municipal.

Nas redes sociais, familiares também prestaram homenagens. "É com a maior tristeza do meu coração que comunico a todos o falecimento da minha mãe. Obrigado por tudo, mãe. Sentiremos sua falta", escreveu o filho Tovo Barbosa. Já a filha Dina Cristina publicou: "Que orgulho de ser chamada de filha por essa guerreira até hoje. Descanse em paz, mãe. Te amarei eternamente."

Segundo o g1, Dona Lazinha recebeu duas homenagens do Vaticano ao longo da vida. Quando completou 100 anos, foi agraciada com uma bênção apostólica enviada pelo papa Francisco. Neste ano, ao completar 109 anos, recebeu uma nova homenagem do papa Leão XIV.

O velório foi realizado no sábado (18), na Câmara Municipal de Paranapanema. O sepultamento ocorreu neste domingo (19), no Cemitério Municipal da cidade.