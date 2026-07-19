Morre aos 109 anos idosa que deixou 138 descendentes no interior de São PauloReprodução
Morre aos 109 anos idosa que deixou 138 descendentes no interior de São Paulo
Matriarca recebeu homenagens do Vaticano aos 100 e aos 109 anos e teve a morte confirmada pela Prefeitura de Paranapanema.
Morre aos 109 anos idosa que deixou 138 descendentes no interior de São Paulo
Matriarca recebeu homenagens do Vaticano aos 100 e aos 109 anos e teve a morte confirmada pela Prefeitura de Paranapanema.
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