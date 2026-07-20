Segundo instituição, mesmo com a idade avançada, Levino mantinha o bom humor - Reprodução / Redes sociais

Segundo instituição, mesmo com a idade avançada, Levino mantinha o bom humorReprodução / Redes sociais

Publicado 20/07/2026 08:48

Um idoso de 119 anos, identificado como Levino da Costa de Jesus, morreu em Pará de Minas, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O falecimento foi anunciado no domingo (19) pela Cidade Ozanan, instituição onde ele vivia desde os 100 anos.







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De acordo com a instituição, mesmo com a idade avançada, Levino se alimentava sozinho e conversava com frequência, sempre com bom humor. De acordo com a instituição, mesmo com a idade avançada, Levino se alimentava sozinho e conversava com frequência, sempre com bom humor.

"Sua jornada na Cidade Ozanan começou aos 100 anos, e por 19 anos tivemos o privilégio de compartilhar a vida com ele. Sr. Levino foi um exemplo extraordinário de força e vitalidade. Até os seus 119 anos, ele nos ensinou o significado da independência: comia e bebia sozinho, conversava com alegria e seu sorriso contagiante iluminava nossos dias", escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Nascido em 6 de maio de 1907, Levino trabalhou como agricultor durante toda a vida. Ele era o último sobrevivente de quatro irmãos.



A idade de Levino, no entanto, ainda não havia sido oficialmente reconhecida por organizações internacionais responsáveis por validar casos de supercentenários. Sem isso, Levino não integrava o ranking das pessoas mais velhas do mundo, embora sua documentação indicasse que ele tinha 119 anos.

Atualmente, a pessoa mais velha do mundo oficialmente reconhecida é a britânica Ethel Caterham, de 116 anos.