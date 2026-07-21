Segundo ela, o homem, que também é morador do condomínio, conseguiu fugir - Reprodução / Redes sociais

Segundo ela, o homem, que também é morador do condomínio, conseguiu fugirReprodução / Redes sociais

Publicado 21/07/2026 08:05

A Polícia Civil da Bahia investiga um homem que foi flagrado fazendo gestos obscenos em direção a uma mulher que, de costas, se exercitava na academia de um prédio, no município de Feira de Santana, no interior do Estado.