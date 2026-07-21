Convenção do PDT teve a participação de Lula, que discursou aos presentes - Reprodução / Youtube

Convenção do PDT teve a participação de Lula, que discursou aos presentesReprodução / Youtube

Publicado 21/07/2026 09:50 | Atualizado 21/07/2026 10:07

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) decidiu apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na campanha presidencial deste ano. A decisão foi oficializada em convenção nacional do partido, na tarde desta segunda-feira (20), em Brasília.



O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, justificou a aliança com a luta dos partidos de esquerda e centro-esquerda contra a extrema direita. E, por isso, exaltou o apoio a Lula, do Partido dos Trabalhadores (PT).

A convenção do PDT teve a participação de Lula, que discursou aos presentes.



Lula deverá tentar a reeleição, mas oficialmente, ainda é pré-candidato. A convenção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) ocorrerá apenas no dia 2 de agosto.

As próximas convenções com datas marcadas são:



- Partido Liberal (PL) – 25 de julho;

- Partido Social Democrático (PSD) – 26 de julho;

- Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – 27 de julho;

- Partido Novo (Novo) – 27 de julho;

- Partido Comunista do Brasil (PCdoB) – 30 de julho;

- Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) – 31 de julho;

- Partido Verde (PV) – 31 de julho;

- Missão – 1º de agosto;

- Partido da Causa Operária (PCO) – 1º de agosto;

- Partido dos Trabalhadores (PT) – 2 de agosto; e

- Partido Socialista Brasileiro (PSB) – 2 de agosto.