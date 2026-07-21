Convenção do PDT teve a participação de Lula, que discursou aos presentesReprodução / Youtube
O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, justificou a aliança com a luta dos partidos de esquerda e centro-esquerda contra a extrema direita. E, por isso, exaltou o apoio a Lula, do Partido dos Trabalhadores (PT).
Lula deverá tentar a reeleição, mas oficialmente, ainda é pré-candidato. A convenção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) ocorrerá apenas no dia 2 de agosto.
- Partido Liberal (PL) – 25 de julho;
- Partido Social Democrático (PSD) – 26 de julho;
- Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – 27 de julho;
- Partido Novo (Novo) – 27 de julho;
- Partido Comunista do Brasil (PCdoB) – 30 de julho;
- Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) – 31 de julho;
- Partido Verde (PV) – 31 de julho;
- Missão – 1º de agosto;
- Partido da Causa Operária (PCO) – 1º de agosto;
- Partido dos Trabalhadores (PT) – 2 de agosto; e
- Partido Socialista Brasileiro (PSB) – 2 de agosto.
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