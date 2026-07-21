Niterói: Prefeito participou da convenção nacional do PDTDivulgação/Ascom
Rodrigo Neves foi eleito Secretário Nacional de Organização da Executiva Nacional do partido e destacou a importância histórica do PDT em Niterói e apresentou a cidade como símbolo da presença trabalhista na gestão pública. O prefeito lembrou que está no terceiro mandato à frente do município que hoje tem o melhor IDH do Estado do Rio, a melhor gestão fiscal do Brasil e políticas sociais e de prevenção a violência urbana inovadoras.
“Estou no meu terceiro mandato como prefeito. Assumi o primeiro mandato com 35 anos e estou iniciando essa nova etapa com a certeza de que Niterói é a nossa fortaleza trabalhista. Há muitos anos o PDT governa a cidade de Niterói. Não é à toa que a cidade tem o melhor indicador de desenvolvimento humano do estado e indicadores sociais e econômicos que resultam de uma trajetória de investimentos, planejamento, boa gestão e políticas públicas que transformaram o município em uma referência nacional em administração e qualidade de vida ”, reforçou o prefeito de Niterói, acrescentando que “essa convenção é histórica porque nunca foi tão importante defender as causas do trabalhismo, a soberania nacional, a democracia, a educação e a dignidade do trabalho. Esta convenção histórica vai dar a oportunidade de o presidente Lula vencer a eleição no primeiro turno”, completou Rodrigo Neves.
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