Niterói: Prefeito participou da convenção nacional do PDT - Divulgação/Ascom

Niterói: Prefeito participou da convenção nacional do PDTDivulgação/Ascom

Publicado 21/07/2026 08:14

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou, nesta segunda-feira (20), da convenção nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), em Brasília. O encontro reuniu lideranças políticas, parlamentares, pré-candidatos e representantes das 27 unidades da federação. A convenção oficializou o apoio do PDT à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. Reconhecido nacionalmente pela trajetória à frente da Prefeitura de Niterói e pela atuação no debate municipalista, Rodrigo Neves foi convidado a falar durante o evento e destacou a experiência da cidade como uma das principais referências de gestão pública do país. Niterói é a principal administração municipal governada pelo PDT no Brasil.



Rodrigo Neves foi eleito Secretário Nacional de Organização da Executiva Nacional do partido e destacou a importância histórica do PDT em Niterói e apresentou a cidade como símbolo da presença trabalhista na gestão pública. O prefeito lembrou que está no terceiro mandato à frente do município que hoje tem o melhor IDH do Estado do Rio, a melhor gestão fiscal do Brasil e políticas sociais e de prevenção a violência urbana inovadoras.



“Estou no meu terceiro mandato como prefeito. Assumi o primeiro mandato com 35 anos e estou iniciando essa nova etapa com a certeza de que Niterói é a nossa fortaleza trabalhista. Há muitos anos o PDT governa a cidade de Niterói. Não é à toa que a cidade tem o melhor indicador de desenvolvimento humano do estado e indicadores sociais e econômicos que resultam de uma trajetória de investimentos, planejamento, boa gestão e políticas públicas que transformaram o município em uma referência nacional em administração e qualidade de vida ”, reforçou o prefeito de Niterói, acrescentando que “essa convenção é histórica porque nunca foi tão importante defender as causas do trabalhismo, a soberania nacional, a democracia, a educação e a dignidade do trabalho. Esta convenção histórica vai dar a oportunidade de o presidente Lula vencer a eleição no primeiro turno”, completou Rodrigo Neves.



Na abertura da convenção, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, ressaltou a trajetória do prefeito de Niterói e o papel de liderança construído ao longo dos anos. A Convenção Nacional do PDT aprovou o apoio a reeleição do Presidente Lula , que esteve presente, e fez um pronunciamento histórico lembrando a liderança de Leonel Brizola e fazendo referências ao Presidente trabalhista Getúlio Vargas.