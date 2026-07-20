Niterói: benefício amplia o acesso a academias, atividades físicas e serviços de bem-estar - Divulgação/Ascom

Niterói: benefício amplia o acesso a academias, atividades físicas e serviços de bem-estar Divulgação/Ascom

Publicado 20/07/2026 15:17

Niterói - A Prefeitura amplia as iniciativas voltadas à valorização dos servidores municipais e ao incentivo à qualidade de vida no ambiente de trabalho. Como parte das ações de cuidado, o município passou a disponibilizar o Wellhub, plataforma que reúne serviços de atividade física, bem-estar e saúde em um único aplicativo, oferecendo aos profissionais da administração direta novas opções para a adoção de uma rotina mais saudável.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a valorização de quem atua diariamente no serviço público. "Todos os servidores da administração direta da Prefeitura de Niterói já podem aproveitar esse benefício. A partir desta semana, basta se cadastrar no aplicativo para ter acesso a descontos em diversas academias da cidade. Cuidar de quem cuida da nossa cidade também é uma prioridade", afirmou.

Com o benefício, os servidores terão acesso a uma ampla rede de academias e estúdios, além de modalidades como musculação, natação, yoga, pilates, dança, lutas e treinos funcionais, de acordo com o plano escolhido. A plataforma também disponibiliza serviços voltados ao bem-estar, como acompanhamento nutricional, saúde mental e programas de qualidade de vida.