Niterói: a programação, destinada a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos - Divulgação/Ascom

Niterói: a programação, destinada a crianças e adolescentes de 6 a 14 anosDivulgação/Ascom

Publicado 20/07/2026 11:59

Niterói - A Prefeitura de Niterói promove, entre os dias 20 e 24 de julho, uma colônia de férias gratuita no Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC). A programação, destinada a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, contará com atividades esportivas, recreação, brincadeiras e ações de integração.

As crianças de 6 a 10 anos participarão das atividades no turno da manhã, com direito a café da manhã e almoço. Já o grupo de 11 a 14 anos será atendido à tarde e receberá almoço e lanche. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas na secretaria do PESC ou pelo formulário forms.gle/dHjbmzpVK4ThX4hs5 Mais informações pelo Telefone 21 99811-2640. As vagas são limitadas.

O Parque Esportivo e Social do Caramujo fica na Rua do Alto, 130, no Caramujo.