Niterói: cerimônia de despedida foi realizada no Crematório e Cemitério Ecológico Memorial Campo da PazReprodução/internet
Niterói se despede do escritor Bruno Marcus Rangel Pessanha
Bruno era imortal da Academia Niteroiense de Letras
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Queda de balão provoca incêndio em Itacoatiara, na Região Oceânica
Corpo de Bombeiros e as autoridades locais não confirmaram o registro de feridos
Maior encontro científico da América Latina debate inclusão e diversidade
Programação da 78ª Reunião Anual da SBPC, que começa no dia 26 de julho, destaca saberes tradicionais e pluralidade na produção do conhecimento
Niterói abre matrículas para a Educação de Jovens e Adultos
O processo de matrícula será realizado em duas etapas
Líder de facção e mais cinco são presos por tráfico em Pendotiba
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Complexo vai reunir diversas delegacias especializadas e setores de inteligência da instituição, e surge para reforçar segurança em Niterói e região
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