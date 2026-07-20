Niterói: cerimônia de despedida foi realizada no Crematório e Cemitério Ecológico Memorial Campo da Paz - Reprodução/internet

Niterói: cerimônia de despedida foi realizada no Crematório e Cemitério Ecológico Memorial Campo da PazReprodução/internet

Publicado 20/07/2026 11:36

Niterói - A cidade de Niterói se despediu, neste sábado (18), do escritor Bruno Marcus Rangel Pessanha, que faleceu na sexta-feira (17), aos 93 anos. Autor de livros, contos e poemas, Bruno Marcus também deixou obras inéditas que permanecem como parte de seu legado literário. Membro da Academia Niteroiense de Letras, ocupava a cadeira nº 4, cujo patrono é Alberto de Seixas Martins Torres.

A cerimônia de despedida foi realizada no Crematório e Cemitério Ecológico Memorial Campo da Paz, em Várzea das Moças, reunindo familiares, amigos e admiradores. Bruno também era pai do produtor musical Bruno Brecht, fundador da Tomba Records.

Nascido em Belo Horizonte, em 11 de julho de 1933, Bruno Marcus Rangel Pessanha passou a infância e a adolescência em Campos dos Goytacazes (RJ), período em que iniciou sua trajetória na literatura. Segundo relatos do próprio escritor, foi o pai, funcionário do Banco do Brasil, quem despertou nele o interesse pelos livros, transformando a leitura em uma paixão que o acompanhou por toda a vida. O amor pelo cinema também surgiu ainda na juventude, influenciado pelos irmãos mais velhos.

Engenheiro agrônomo formado pela Escola Nacional de Agronomia da então Universidade Rural do Brasil, em 1959, Bruno realizou pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV-SP), em 1971. Também concluiu especializações em Serviço Social Rural e em Habilidades Gerenciais Básicas, construindo uma sólida trajetória profissional.

No campo literário, destacou-se pela publicação de livros, contos e poemas, além de conquistar premiações por contos publicados. Era membro da Academia Niteroiense de Letras e também da Academia de Letras Rio-Cidade Maravilhosa, onde ocupava a cadeira nº 23, cujo patrono é Érico Veríssimo.

Bruno Marcus Rangel Pessanha deixa a esposa, Francisca Rangel Pessanha, os filhos Tânia Marlies, Lavínia Davis, Marcus Vinicius e Bruno Brecht, além de netos, familiares e amigos.