Niterói: Complexo vai reunir diversas delegacias especializadas e setores de inteligência - Divulgação/Policia Civil

Niterói: Complexo vai reunir diversas delegacias especializadas e setores de inteligência Divulgação/Policia Civil

Publicado 18/07/2026 08:46

Niterói - A segurança pública de Niterói e dos municípios vizinhos receberá um reforço estratégico com a inauguração da nova Cidade da Polícia Civil, prevista para ocorrer até o fim deste mês. O complexo, que está em fase final de preparação, foi projetado para centralizar forças policiais e modernizar o combate à criminalidade na região metropolitana.

Com o objetivo de otimizar a atuação policial, o espaço vai reunir delegacias especializadas e setores de inteligência em um único endereço. Especialistas da área de segurança apontam que a integração física das equipes facilitará a troca de informações em tempo real, o que deve agilizar o andamento de inquéritos complexos e reduzir o tempo de resposta no planejamento de operações criminais.

Além do impacto nas investigações, a unificação dos serviços visa melhorar o atendimento direto ao cidadão. A centralização das unidades em um só ponto pretende facilitar o acesso da população e acelerar o registro de ocorrências, eliminando a dispersão atual dos órgãos pela cidade.

A entrega do novo complexo integra um pacote de investimentos do governo estadual voltado para a modernização das forças de segurança. A expectativa das autoridades locais é aumentar o índice de solução de crimes e ampliar a sensação de segurança na região.

O cronograma oficial de abertura está mantido para as próximas semanas. O governo do Estado deve divulgar em breve a data exata do evento de inauguração e os detalhes sobre o funcionamento das alas do complexo.