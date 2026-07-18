Niterói: Chefe do Comando Vermelho na cidade é preso no Badu - Divulgação/Ascom

Niterói: Chefe do Comando Vermelho na cidade é preso no BaduDivulgação/Ascom

Publicado 18/07/2026 18:39

Niterói — Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam seis suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas neste sábado (18), no bairro Badu, na região de Pendotiba. Entre os capturados está um homem conhecido pelos apelidos de "Cicatriz" ou "Navalha", apontado pela polícia como uma das lideranças da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no município.

A ação ocorreu na Travessa Alcebíades Pinto após informações sobre a presença dos suspeitos na localidade. Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma pistola, uma quantidade de drogas ainda não contabilizada e dinheiro em espécie.

O grupo e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia da região, onde a ocorrência foi registrada.