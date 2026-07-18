Niterói: Chefe do Comando Vermelho na cidade é preso no BaduDivulgação/Ascom
Líder de facção e mais cinco são presos por tráfico em Pendotiba
Ação ocorreu na Travessa Alcebíades Pinto
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Nova Cidade da Polícia Civil será inaugurada em julho
Complexo vai reunir diversas delegacias especializadas e setores de inteligência da instituição, e surge para reforçar segurança em Niterói e região
Quita Niterói oferece oportunidade para consumidores
Ação do município permite que cidadãos renegociarem dívidas e recuperarem o crédito
Clin reforça fiscalização para coibir descarte irregular de resíduos
Ação orienta comerciantes e moradores sobre horários da coleta e prevê multas para quem descumprir a legislação
Dia Delas terá nova edição neste sábado em diversos bairros
Ação social reforça o cuidado integral com a saúde da mulher. Unidades municipais de saúde estarão abertas para exames preventivos, solicitação de mamografia, vacinação e testes rápidos para ISTs
Seminário debate a Economia Azul
Participantes destacaram a importância da sustentabilidade nas boas práticas em quaisquer atividades
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