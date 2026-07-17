Niterói: participantes destacaram a importância da sustentabilidade nas boas práticas - Divulgação/Ascom

Niterói: participantes destacaram a importância da sustentabilidade nas boas práticas Divulgação/Ascom

Publicado 17/07/2026 19:09

Niterói - O VI Seminário de "Barcos como Instrumentos de Educação" reuniu várias personalidades que debateram a importância da Economia Azul, na quinta-feira (16/7), na sede do Projeto Grael, em Jurujuba, Niterói. Participaram da Mesa Monalisa da Costa (Mediadora e responsável pelo Meio Ambiente no Projeto Grael); André Bento (Presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo - Neltur), Marco Aurélio Sá (Fundador da Confederação Brasileira de Vela, atual Presidente da FEVERJ – Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro) e Thauan Santos (Professor da Escola de Guerra da Marinha do Brasil, especialista em Economia Azul).

Nesta Iniciativa do Projeto Grael, os participantes destacaram a importância da sustentabilidade nas boas práticas em quaisquer atividades da chamada Economia Azul, que gera renda às regiões e comunidades como um todo.

André Bento destacou o projeto "Amigos da Jubarte", cuja parceria com o Instituto O Canal tem sido destaque nesta temporada de migração das baleias-jubarte. “A Neltur, juntamente com vários órgãos e instituições, está formando uma força tarefa, num esforço coletivo, para fomentar as expedições de avistamento de cetáceos na nossa costa. "É importante ressaltar sobre o turismo regenerativo, que gere impacto na economia, no social e que também gere renda para as regiões, mas principalmente, que gerem benefícios sociais para as comunidades”, destacou André.