Niterói: participantes destacaram a importância da sustentabilidade nas boas práticas Divulgação/Ascom
Seminário debate a Economia Azul
Participantes destacaram a importância da sustentabilidade nas boas práticas em quaisquer atividades
Seminário debate a Economia Azul
Participantes destacaram a importância da sustentabilidade nas boas práticas em quaisquer atividades
Campanha do Agasalho da Oncomed vai contemplar associação de pacientes especiais
Ação social segue até dia 24, com ponto de coleta nas cinco unidades da instituição oncológica: três em Niterói, uma em São Gonçalo e uma no Rio
Festa Tape chega ao Guarderya Beach Club
Evento marca a estreia da Lazy Rock em noite dedicada ao rock'n'roll
Celebração da vida de um gigante da música brasileira
Aos 83 anos, Chico Batera se apresenta na Sala Nelson Pereira dos Santos no dia 5 de agosto
Nísia Trindade lança livro sobre a saúde pública e autografa em Niterói
Primeira mulher a ocupar o Ministério da Saúde e a presidência da Fiocruz, Nísia narra os bastidores da pandemia como quem esteve no centro das decisões científicas
Niterói Jovem EcoSocial terá nova turma com mil vagas para jovens moradores de comunidades
Parceria entre Prefeitura, Firjan SENAI SESI e SENAC RJ oferece qualificação profissional gratuita
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.