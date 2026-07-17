Niterói: Lazy Rock se apresenta na Festa Tape, no Guarderya Beach Club - Divulgação/Ascom

Niterói: Lazy Rock se apresenta na Festa Tape, no Guarderya Beach ClubDivulgação/Ascom

Publicado 17/07/2026 18:59 | Atualizado 17/07/2026 19:01

Niterói - No dia 25 de julho, a partir das 19h, o Guarderya Beach Club recebe mais uma edição da TAPE, festa que vem conquistando o público por reunir música de qualidade, ambiente diferenciado e uma pista de dança que segue animada até o fim da noite.

Conhecida por apresentações de grandes bandas e DJs com seleções musicais que fogem do óbvio, a TAPE aposta em uma experiência completa, unindo rock, clássicos, raridades e muita energia em um dos cenários mais charmosos da região.

O grande destaque desta edição é a estreia da banda Lazy Rock no palco do Guarderya Beach Club. Formada em Niterói, a banda apresenta um repertório que combina clássicos do rock e releituras com identidade própria. Influenciada pelo rock clássico, blues e hard rock, a Lazy Rock reúne músicos experientes e entrega shows marcados por riffs marcantes, vocais expressivos e uma performance intensa, prometendo um espetáculo para os apaixonados pelo gênero.

Após o show, a festa continua com os DJs Jorjão Perlingeiro, Gustavo Magoo e o convidado André VOeX, que comandam a pista com sets especialmente selecionados para manter o público dançando do início ao fim da noite.

A programação ainda contará com exposição e venda da HardVision.

Serviço

Festa Tape

Data: 25 de julho (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Guarderya Beach Club

Show: Lazy Rock

DJs: Jorjão Perlingeiro, Gustavo Magoo e André VOeX (convidado)

Exposição e venda: HardVision

Ingressos: Sympla

Informações: (21) 99955-8373