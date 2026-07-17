Niterói - No dia 25 de julho, a partir das 19h, o Guarderya Beach Club recebe mais uma edição da TAPE, festa que vem conquistando o público por reunir música de qualidade, ambiente diferenciado e uma pista de dança que segue animada até o fim da noite.
Conhecida por apresentações de grandes bandas e DJs com seleções musicais que fogem do óbvio, a TAPE aposta em uma experiência completa, unindo rock, clássicos, raridades e muita energia em um dos cenários mais charmosos da região.
O grande destaque desta edição é a estreia da banda Lazy Rock no palco do Guarderya Beach Club. Formada em Niterói, a banda apresenta um repertório que combina clássicos do rock e releituras com identidade própria. Influenciada pelo rock clássico, blues e hard rock, a Lazy Rock reúne músicos experientes e entrega shows marcados por riffs marcantes, vocais expressivos e uma performance intensa, prometendo um espetáculo para os apaixonados pelo gênero.
Após o show, a festa continua com os DJs Jorjão Perlingeiro, Gustavo Magoo e o convidado André VOeX, que comandam a pista com sets especialmente selecionados para manter o público dançando do início ao fim da noite.
A programação ainda contará com exposição e venda da HardVision.
Serviço
Festa Tape Data: 25 de julho (sexta-feira) Horário: 19h Local: Guarderya Beach Club Show: Lazy Rock DJs: Jorjão Perlingeiro, Gustavo Magoo e André VOeX (convidado) Exposição e venda: HardVision Ingressos: Sympla Informações: (21) 99955-8373
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