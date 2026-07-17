Niterói: serão oferecidos 28 cursos em áreas com alta demanda no mercado de trabalho, como desenvolvimento de aplicativos, assistência à produção industrial, gastronomia e outras - Cláudio Fernandes/Ascom

Niterói: serão oferecidos 28 cursos em áreas com alta demanda no mercado de trabalho, como desenvolvimento de aplicativos, assistência à produção industrial, gastronomia e outrasCláudio Fernandes/Ascom

Publicado 17/07/2026 13:05

Niterói – A Prefeitura de Niterói, em parceria com a Firjan SENAI SESI e o SENAC RJ, anunciou nesta quinta-feira (16) uma nova edição do Programa Niterói Jovem EcoSocial, iniciativa que integra o Pacto Niterói Contra a Violência e amplia oportunidades para a juventude por meio da qualificação profissional, do desenvolvimento humano e da inclusão produtiva. A quarta edição oferecerá mil vagas gratuitas para jovens moradores de 23 comunidades do município, sendo 500 em cursos da Firjan SENAI SESI e outras 500 pelo SENAC RJ, com início previsto para o segundo semestre deste ano. As inscrições começam no dia 27 de julho.

Para o prefeito Rodrigo Neves, investir na juventude é uma estratégia fundamental para construir uma cidade com mais oportunidades e reduzir desigualdades.

"Acreditamos que a juventude não é problema, a juventude é solução quando tem oportunidade. Por isso decidimos investir nesse programa em parceria com a Firjan e o Senac, porque sabemos que qualificar um jovem é transformar vidas. Já tivemos mais de 1.500 jovens atendidos pelo Niterói Jovem EcoSocial, com resultados muito positivos, e agora serão mais mil oportunidades para moradores de 23 comunidades. É uma iniciativa que transforma a vida desses jovens, de suas famílias e fortalece suas comunidades", afirmou o prefeito de Niterói.

Criado dentro da estratégia de prevenção e promoção de oportunidades do Pacto Niterói Contra a Violência, o Niterói Jovem EcoSocial reúne qualificação profissional, acompanhamento socioeducativo e desenvolvimento de competências para preparar os participantes para os desafios do mercado de trabalho. A iniciativa busca fortalecer trajetórias de vida, ampliar perspectivas profissionais e estimular a autonomia financeira dos jovens.

Para o presidente do Conselho Regional Leste Fluminense da Firjan, Ricardo Guadagnin, a participação da instituição reforça o compromisso com a formação de profissionais preparados para atender às necessidades das empresas da região e ampliar as oportunidades para a juventude.

"O desenvolvimento da nossa região depende da capacidade de conectar pessoas às oportunidades que o mercado oferece. O Niterói Jovem EcoSocial cumpre esse papel ao combinar qualificação técnica, desenvolvimento humano e aproximação com o mundo do trabalho. Para as empresas, significa contar com profissionais mais preparados para os desafios atuais. Para os jovens, representa a possibilidade concreta de construir uma carreira, gerar renda e transformar suas perspectivas de futuro", destacou.

A formação vai além da capacitação técnica. Ao longo do programa, os participantes desenvolverão competências socioemocionais, elaborarão seus projetos de vida e contarão com orientação profissional, preparação para processos seletivos e aproximação com oportunidades de emprego.

"É muito gratificante participar deste projeto. Temos muito orgulho de fazer parte de uma iniciativa como essa, porque poucas prefeituras têm a visão de investir na formação integral dos jovens, oferecendo qualificação profissional e desenvolvimento humano. O certificado do curso tem grande reconhecimento no mercado de trabalho e pode abrir portas para o futuro profissional de cada um. A Prefeitura de Niterói está oferecendo uma oportunidade única, que merece ser aproveitada até o fim", disse o diretor regional do SENAC RJ, Sérgio Ribeiro.

Ao todo, serão oferecidos 28 cursos em áreas com alta demanda no mercado de trabalho, como desenvolvimento de aplicativos, assistência à produção industrial, gastronomia, saúde animal, beleza, marketing digital, vendas, logística e soldagem.

"É uma grande satisfação dar início a mais uma turma do Niterói Jovem EcoSocial. Mais do que oferecer qualificação profissional, o programa promove o desenvolvimento humano, amplia oportunidades e acredita no protagonismo da nossa juventude. Esse é um compromisso da Prefeitura de Niterói: gerar oportunidades capazes de transformar vidas. Já beneficiamos mais de 1.500 jovens e, nesta nova edição, vamos atender outros mil moradores de 20 territórios e 23 comunidades, ampliando ainda mais o alcance dessa política pública de inclusão e transformação social", destacou o secretário municipal de Participação Social, Octávio Ribeiro.

Nesta edição, serão contemplados jovens moradores das comunidades de Santa Bárbara, Bonfim/Castro Alves, Bernardino, Riodades/Pimba, Palmeira, Santo Cristo/Coreia, Vila Ipiranga, Juca Branco, Boa Vista, Leopoldina, Preventório, Morro do Estado, Chácara/Arroz, Bairro de Fátima(Vintém), Cutia, Cocada, Sem Terra, Caniçal, Maravista e Engenho do Mato.