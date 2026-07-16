Niterói: policiais flagraram o momento em que o funcionário abastecia a motocicleta de um clientePolicia Civil/Ascom
Funcionário é preso suspeito de desviar combustível em posto no Badu
Investigação apontou desvio de 250 litros de combustível em um único dia. Funcionário foi autuado por furto qualificado na 79ª DP
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