Niterói: policiais flagraram o momento em que o funcionário abastecia a motocicleta de um cliente - Policia Civil/Ascom

Niterói: policiais flagraram o momento em que o funcionário abastecia a motocicleta de um clientePolicia Civil/Ascom

Publicado 16/07/2026 19:41

Niterói - Um frentista foi preso em flagrante pela Polícia Civil na quarta-feira (15), sob a acusação de integrar um esquema de desvio de combustível em um posto de gasolina no bairro Badu, na região de Pendotiba. A prisão ocorreu após agentes investigarem denúncias de irregularidades no estabelecimento.

Durante a ação de monitoramento, policiais flagraram o momento em que o funcionário abastecia a motocicleta de um cliente. O motociclista havia solicitado R$ 12 em gasolina, mas a bomba registrou apenas R$ 1. A discrepância confirmou a suspeita de manipulação nos bicos de abastecimento para registrar valores irrisórios no visor da bomba.

A perícia foi acionada para vistoriar o equipamento e coletar provas da fraude. De acordo com as investigações, o esquema desviava cerca de 250 litros de combustível por dia por meio da adulteração no sistema de medição.

O funcionário foi conduzido à 79ª DP (Jurujuba), onde foi autuado em flagrante por furto qualificado. A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de desvio.