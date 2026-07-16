Niterói: show musical da artista é uma celebração da arte como linguagem de conexão - Divulgação/Ascom

Niterói: show musical da artista é uma celebração da arte como linguagem de conexãoDivulgação/Ascom

Publicado 16/07/2026 09:03

Niterói - A artista Queilla Goncalves apresenta no Theatro Municipal de Niterói, na sexta-feira, 17 de julho, às 19h, "Versos que Ecoam - Encontros", um espetáculo, que une música popular brasileira, poesia, dança e performance em uma experiência artística intensa e sensível.



Com interpretações marcadas pela emoção e pela presença cênica, o show propõe um mergulho em sentimentos, memórias e encontros humanos através da força da palavra e da música. O repertório passeia por clássicos e releituras da MPB, criando diálogos entre canções, textos poéticos e movimentos corporais que ampliam a narrativa do espetáculo.



Mais do que um show musical, Versos que Ecoam - Encontros é uma celebração da arte como linguagem de conexão. A cada apresentação, o público é convidado a viver uma atmosfera intimista e poética, onde voz, corpo e emoção ecoam em perfeita harmonia.



Com estética delicada e contemporânea, o espetáculo traduz a essência da arte brasileira em uma experiência sensorial que atravessa diferentes formas de expressão, revelando a potência dos encontros que transformam e permanecem na memória.



Serviço



Queilla Gonçalves em "Versos que Ecoam - Encontros"

Data: Sexta-feira, 17 de julho de 2026

Horários: 19h

Duração: 90min

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 20 (inteira)

Vendas pelo Fever, ou na bilheteria do Theatro Municipal de Niterói

Crédito da foto: School Models

Local: Theatro Municipal de Niterói

End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói