Niterói - A artista Queilla Goncalves apresenta no Theatro Municipal de Niterói, na sexta-feira, 17 de julho, às 19h, "Versos que Ecoam - Encontros", um espetáculo, que une música popular brasileira, poesia, dança e performance em uma experiência artística intensa e sensível.
Com interpretações marcadas pela emoção e pela presença cênica, o show propõe um mergulho em sentimentos, memórias e encontros humanos através da força da palavra e da música. O repertório passeia por clássicos e releituras da MPB, criando diálogos entre canções, textos poéticos e movimentos corporais que ampliam a narrativa do espetáculo.
Mais do que um show musical, Versos que Ecoam - Encontros é uma celebração da arte como linguagem de conexão. A cada apresentação, o público é convidado a viver uma atmosfera intimista e poética, onde voz, corpo e emoção ecoam em perfeita harmonia.
Com estética delicada e contemporânea, o espetáculo traduz a essência da arte brasileira em uma experiência sensorial que atravessa diferentes formas de expressão, revelando a potência dos encontros que transformam e permanecem na memória.
Serviço
Queilla Gonçalves em "Versos que Ecoam - Encontros" Data: Sexta-feira, 17 de julho de 2026 Horários: 19h Duração: 90min Classificação: Livre Ingressos: R$ 20 (inteira) Vendas pelo Fever, ou na bilheteria do Theatro Municipal de Niterói Crédito da foto: School Models Local: Theatro Municipal de Niterói End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói
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