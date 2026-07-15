Niterói: João Gabriel é atração no Festival Rural, este final de semana, no Engenho do Mato - Divulgação

Niterói: João Gabriel é atração no Festival Rural, este final de semana, no Engenho do MatoDivulgação

Publicado 15/07/2026 18:19

Niterói - A Prefeitura de Niterói realiza, nos dias 17, 18 e 19 de julho (sexta, sábado e domingo), a partir das 16h, o tradicional Festival Rural de Niterói, no Parque Rural, localizado no Engenho do Mato. Com entrada franca mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, o evento reúne grandes nomes da música nacional e local, como Felipe Araújo, João Gabriel e Falamansa, além de gastronomia típica, espaço kids e fazendinha.



A estrutura do Parque Rural foi pensada para conectar a vocação equestre e rural da região com o cotidiano dos moradores. A diretora do Parque Rural de Niterói, Ana Machado, reforça a importância estratégica do espaço. "O Festival reforça o papel do Parque Rural como um equipamento público vivo e estratégico para o nosso bairro. Não se trata apenas de lazer, mas de ocupar o espaço com propósito, trazendo movimentação positiva e conectando a nossa estrutura equestre com a rotina da comunidade. Queremos que o niteroiense entenda que este é um patrimônio que, ao ser bem gerido e ocupado, valoriza toda a região, gera integração e fortalece o que temos de mais autêntico”, explicou Ana Machado.



Um dos destaques da programação é o cantor niteroiense João Gabriel, que se apresenta no sábado (18) e possui uma forte ligação histórica com o local. "O Parque Rural faz parte da minha história. Foi aqui que, aos 9 anos, fiz o meu primeiro grande show, abrindo para o Sérgio Reis. Cresci nessa região, participei de muitas cavalgadas às quintas-feiras e vivi de perto toda essa cultura que moldou quem eu sou. Tenho certeza de que será uma noite muito especial”, afirmou João Gabriel.



O Festival Rural de Niterói integra o calendário oficial de eventos do município e faz parte das ações de descentralização cultural promovidas pela gestão municipal. Ao unir fomento econômico regional, atração turística e infraestrutura de lazer, o município reafirma seu compromisso em democratizar o acesso à cultura e valorizar as identidades e vocações específicas de cada bairro da cidade.

Programação de Shows:



Sexta-feira (17/07):

16h – Abertura dos portões

20h – Sasha Alexia

22h30 – Felipe Araújo



Sábado (18/07):

16h – Abertura dos portões

20h – Intimistas

22h – João Gabriel



Domingo (19/07):

16h – Abertura dos portões

18h – Roda de Viola

21h30 – Falamansa



Serviço:



Evento: Festival Rural de Niterói

Datas: 17, 18 e 19 de julho

Horário: Das 16h às 00h

Local: Parque Rural de Niterói – Rua São Sebastião, Engenho do Mato, Niterói - RJ

Entrada: Franca (pede-se a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível)