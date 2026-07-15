Niterói: João Gabriel é atração no Festival Rural, este final de semana, no Engenho do MatoDivulgação
A estrutura do Parque Rural foi pensada para conectar a vocação equestre e rural da região com o cotidiano dos moradores. A diretora do Parque Rural de Niterói, Ana Machado, reforça a importância estratégica do espaço. "O Festival reforça o papel do Parque Rural como um equipamento público vivo e estratégico para o nosso bairro. Não se trata apenas de lazer, mas de ocupar o espaço com propósito, trazendo movimentação positiva e conectando a nossa estrutura equestre com a rotina da comunidade. Queremos que o niteroiense entenda que este é um patrimônio que, ao ser bem gerido e ocupado, valoriza toda a região, gera integração e fortalece o que temos de mais autêntico”, explicou Ana Machado.
Um dos destaques da programação é o cantor niteroiense João Gabriel, que se apresenta no sábado (18) e possui uma forte ligação histórica com o local. "O Parque Rural faz parte da minha história. Foi aqui que, aos 9 anos, fiz o meu primeiro grande show, abrindo para o Sérgio Reis. Cresci nessa região, participei de muitas cavalgadas às quintas-feiras e vivi de perto toda essa cultura que moldou quem eu sou. Tenho certeza de que será uma noite muito especial”, afirmou João Gabriel.
O Festival Rural de Niterói integra o calendário oficial de eventos do município e faz parte das ações de descentralização cultural promovidas pela gestão municipal. Ao unir fomento econômico regional, atração turística e infraestrutura de lazer, o município reafirma seu compromisso em democratizar o acesso à cultura e valorizar as identidades e vocações específicas de cada bairro da cidade.
Sexta-feira (17/07):
16h – Abertura dos portões
20h – Sasha Alexia
22h30 – Felipe Araújo
Sábado (18/07):
16h – Abertura dos portões
20h – Intimistas
22h – João Gabriel
Domingo (19/07):
16h – Abertura dos portões
18h – Roda de Viola
21h30 – Falamansa
Serviço:
Evento: Festival Rural de Niterói
Datas: 17, 18 e 19 de julho
Horário: Das 16h às 00h
Local: Parque Rural de Niterói – Rua São Sebastião, Engenho do Mato, Niterói - RJ
Entrada: Franca (pede-se a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível)
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