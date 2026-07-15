Niterói: o prédio começará a receber suas primeiras atividades no dia 25 de julho - Claudio Fernandes

Niterói: o prédio começará a receber suas primeiras atividades no dia 25 de julhoClaudio Fernandes

Publicado 15/07/2026 13:10

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, vistoriou, nesta segunda-feira (14), duas das principais intervenções em andamento no Centro de Niterói: a fase final de implantação do Distrito de Inovação da Cantareira e a reurbanização da Rua da Conceição. As intervenções integram o conjunto de investimentos da Prefeitura para impulsionar a inovação, preservar o patrimônio histórico, revitalizar o Centro e qualificar os espaços públicos da cidade.

A entrega da fase final da implantação do Distrito de Inovação da Cantareira representa mais um avanço do projeto, iniciado em março deste ano com a inauguração do Marco Zero. O espaço reunirá universidades, centros de pesquisa, empresas de base tecnológica e instituições voltadas à inovação, consolidando Niterói como um polo de ciência, tecnologia e economia do conhecimento. A Cantareira também será palco da cerimônia de lançamento da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será realizada no município entre os dias 26 de julho e 1º de agosto.

"O Distrito de Inovação da Cantareira será um grande hub de tecnologia e conhecimento. Vamos ter aqui o supercomputador da NVIDIA, um hub de computação quântica da IBM e um ecossistema capaz de gerar empregos, oportunidades e desenvolvimento para Niterói. Além disso, estamos devolvendo à população um importante patrimônio histórico totalmente restaurado e com uma função estratégica para o futuro da cidade. Niterói reúne nove universidades e possui uma das maiores proporções de doutores do Brasil. A realização da reunião da SBPC aqui reforça essa vocação e coloca a cidade no centro do debate nacional sobre ciência, tecnologia e inovação", afirmou o prefeito Rodrigo Neves durante a visita.

O secretário municipal de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz, ressaltou o compromisso da cidade com a preservação do patrimônio histórico.

"Niterói é hoje a cidade que mais investe em patrimônio histórico no Brasil. Restauramos a Ilha da Boa Viagem, o Castelinho do Gragoatá, o Casarão do Fonseca, o Cinema Icaraí, a Casa Norival de Freitas e agora entregaremos também a histórica Cantareira, totalmente revitalizada e preparada para impulsionar a economia do conhecimento", afirmou.

A subsecretária da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, Lucimar Cunha, destacou que o prédio começará a receber suas primeiras atividades no dia 25 de julho.

"A Cantareira inicia suas atividades com a chegada do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, em parceria com concessionárias de todo o país. É mais um passo para fortalecer o ecossistema de inovação e a economia do conhecimento em Niterói", explicou.

Avanço das obras na Rua da Conceição - Após a vistoria na Cantareira, o prefeito Rodrigo Neves acompanhou o andamento das obras de reurbanização da Rua da Conceição, uma das principais intervenções em execução no Centro de Niterói.

As equipes trabalham na reconstrução das calçadas, implantação de pisos acessíveis, substituição de meios-fios e preparação da infraestrutura subterrânea que receberá as futuras redes de telefonia e internet.

Durante a visita, o prefeito Rodrigo Neves anunciou o cronograma das próximas etapas da obra.

"Em breve concluiremos as calçadas do lado direito da Rua da Conceição. A partir daí, vamos acelerar os trabalhos no lado esquerdo e a expectativa é finalizar toda a via no início de setembro, entregando um espaço mais moderno, acessível e valorizando o comércio do Centro de Niterói", afirmou.

As obras fazem parte do projeto de reurbanização do Centro, com intervenções na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, na Rua da Conceição e nas vias transversais. A iniciativa prevê a modernização de aproximadamente 35 mil metros quadrados de área urbana, incluindo nova drenagem, enterramento das redes de infraestrutura, substituição de postes, nova sinalização e paisagismo com espécies nativas da Mata Atlântica.