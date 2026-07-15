Niterói: agentes da Nittrans estiveram no local - Reprodução/Internet

Niterói: agentes da Nittrans estiveram no localReprodução/Internet

Publicado 15/07/2026 18:45 | Atualizado 15/07/2026 18:46

Niterói - Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete foi registrado no fim da tarde desta quarta-feira (15) na Avenida Jansen de Melo, pouco antes do Supermercado Guanabara, na pista de descida da Ponte Rio-Niterói, no sentido Icaraí. Com o impacto, a motocicleta ficou presa embaixo da caminhonete. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local.



Ainda não forma divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do motociclista. Agentes da NitTrans atuaram na orientação do trânsito para minimizar os impactos no fluxo de veículos na região.

A atuação da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) em acidentes viários é imediata e estratégica para garantir a segurança e a fluidez do trânsito no município. Assim que uma ocorrência é registrada, equipes de operadores de trânsito são enviadas ao local para sinalizar a pista e evitar novos acidentes na área afetada. Os agentes atuam no ordenamento das vias, realizando desvios de tráfego e orientando os motoristas sobre rotas alternativas para minimizar os congestionamentos.

