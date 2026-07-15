Niterói: Mario Travassos, em cena do videoclipe da banda O Divã IntergalácticoDivulgação/Ilustre Editora
Mario Travassos tinha 39 anos quando morreu, em 13 de julho de 2017, na Clínica da Gávea. Ele havia se internado voluntariamente na noite anterior para tratar uma crise de insônia e dificuldades respiratórias. Ao tentar deixar o local no dia seguinte, foi contido de forma violenta por funcionários da instituição.
A investigação policial, concluída em março de 2018 pela Divisão de Homicídios do Rio, revelou que o artista foi agredido e asfixiado. O laudo apontou dentes quebrados e fraturas no crânio. Um enfermeiro e um técnico de enfermagem foram indiciados por homicídio culposo, enquanto outros dois funcionários responderam por falso testemunho ao tentarem obstruir as investigações.
O resgate da memória
Para a mãe do artista, Luisa Travassos — viúva do ex-vice-prefeito de Niterói Eduardo Travassos (falecido em 2015) —, o livro é uma forma de fazer justiça à memória do filho e contrapor as primeiras versões divulgadas sobre o caso. "Queria que as pessoas soubessem como ele de fato era, para além da estatística em que esses assassinos quiseram transformá-lo", afirma Luisa, que convidou Pedro de Luna para assumir o projeto.
Luna, conhecido por biografias de figuras da música e da política brasileira, como as bandas Planet Hemp e mundo livre s/a, e o deputado Chico Alencar, destaca o papel social da publicação. "Quando alguém contratado para cuidar de você, dentro de uma instituição de saúde, faz o inverso, é um sinal do quanto a sociedade está doente, violenta e despreparada", pontua o autor, que era amigo pessoal de Mario desde a década de 1990.
Serviço e programação
O evento de lançamento do livro acontece na quinta-feira, 6 de agosto, das 19h às 22h, no hall do Cine Arte UFF, com entrada franca. Além da sessão de autógrafos com o autor, o público poderá assistir à exibição do documentário “Amor e Luz” (2020), dirigido por Chico Serra Grande. O curta-metragem de 35 minutos reconstrói a trajetória de Mario por meio de arquivos de áudio e vídeo registrados pelo próprio músico e por parceiros de banda. Também serão projetados na tela do cinema os videoclipes das músicas “Amor e Luz” e “Então chegou o Natal”, últimos trabalhos audiovisuais finalizados pelo artista.
Serviço:
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