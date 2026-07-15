Niterói: Mario Travassos, em cena do videoclipe da banda O Divã Intergaláctico - Divulgação/Ilustre Editora

Niterói: Mario Travassos, em cena do videoclipe da banda O Divã IntergalácticoDivulgação/Ilustre Editora

Publicado 15/07/2026 18:33

Niterói — A vida, a produção artística e o fim do músico e artista plástico niteroiense Mario Travassos são o tema central do livro “Mariestro: um tributo ao gigante Mario Travassos”, que será lançado no dia 6 de agosto, no Cine Arte UFF, em Niterói. Escrita pelo jornalista e biógrafo Pedro de Luna, a obra busca preservar o legado do artista e denunciar a violência sofrida por ele dentro de uma instituição de saúde na Zona Sul do Rio de Janeiro.



Mario Travassos tinha 39 anos quando morreu, em 13 de julho de 2017, na Clínica da Gávea. Ele havia se internado voluntariamente na noite anterior para tratar uma crise de insônia e dificuldades respiratórias. Ao tentar deixar o local no dia seguinte, foi contido de forma violenta por funcionários da instituição.



A investigação policial, concluída em março de 2018 pela Divisão de Homicídios do Rio, revelou que o artista foi agredido e asfixiado. O laudo apontou dentes quebrados e fraturas no crânio. Um enfermeiro e um técnico de enfermagem foram indiciados por homicídio culposo, enquanto outros dois funcionários responderam por falso testemunho ao tentarem obstruir as investigações.



O resgate da memória



Para a mãe do artista, Luisa Travassos — viúva do ex-vice-prefeito de Niterói Eduardo Travassos (falecido em 2015) —, o livro é uma forma de fazer justiça à memória do filho e contrapor as primeiras versões divulgadas sobre o caso. "Queria que as pessoas soubessem como ele de fato era, para além da estatística em que esses assassinos quiseram transformá-lo", afirma Luisa, que convidou Pedro de Luna para assumir o projeto.



Luna, conhecido por biografias de figuras da música e da política brasileira, como as bandas Planet Hemp e mundo livre s/a, e o deputado Chico Alencar, destaca o papel social da publicação. "Quando alguém contratado para cuidar de você, dentro de uma instituição de saúde, faz o inverso, é um sinal do quanto a sociedade está doente, violenta e despreparada", pontua o autor, que era amigo pessoal de Mario desde a década de 1990.



Serviço e programação



O evento de lançamento do livro acontece na quinta-feira, 6 de agosto, das 19h às 22h, no hall do Cine Arte UFF, com entrada franca. Além da sessão de autógrafos com o autor, o público poderá assistir à exibição do documentário “Amor e Luz” (2020), dirigido por Chico Serra Grande. O curta-metragem de 35 minutos reconstrói a trajetória de Mario por meio de arquivos de áudio e vídeo registrados pelo próprio músico e por parceiros de banda. Também serão projetados na tela do cinema os videoclipes das músicas “Amor e Luz” e “Então chegou o Natal”, últimos trabalhos audiovisuais finalizados pelo artista.

Sobre o Autor

Pedro de Luna (1974-) é escritor, jornalista e quadrinista. Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense, com MBA em Gestão Cultural pela Universidade Cândido Mendes. Recebeu uma medalha de escritor e uma moção de congratulações da Câmara de Vereadores de Niterói e, também, uma moção da Assembleia Legislativa do RJ (ALERJ) pela sua valorosa contribuição à cultura do Estado.



Serviço:



Lançamento do livro “Mariestro: um tributo ao gigante Mario Travassos” (Ilustre Editora, 104 páginas), de Pedro de Luna, com a presença do autor. Exibição do documentário “Amor e Luz” de Chico Serra Grande.



Quinta-feira, 6 de agosto, das 19h às 22h.

Cine Arte UFF: Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí.



Entrada franca.