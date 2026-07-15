Niterói: a escola Acadêmicos de Niterói será presidida por Hugo Júnior no próximo carnaval - Cris Lucena

Niterói: a escola Acadêmicos de Niterói será presidida por Hugo Júnior no próximo carnavalCris Lucena

Publicado 15/07/2026 12:25

Niterói - Em busca do campeonato da Série Ouro e retorno ao Grupo Especial, a Acadêmicos de Niterói renovou com o 1º Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira para o carnaval de 2027. Emanuel Lima e Thainara Matias seguirão defendendo o primeiro pavilhão da azul e branca da cidade sorriso na Marquês de Sapucaí.

A dupla estreou na agremiação no carnaval de 2026 defendendo o primeiro pavilhão na estreia da escola no Grupo Especial. Para 2027, ambos também desfilarão como 2º casal da coirmã Unidos da Tijuca.

Montando sua equipe para o retorno à Série Ouro, a escola já anunciou a chegada do intérprete Carlos Junior, o carnavalesco Tiago Martins e os coreógrafos da comissão de frente Claudia Simas e Vinicius Rodrigues. A Acadêmicos de Niterói será presidida por Hugo Júnior no próximo carnaval.