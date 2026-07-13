Niterói: prefeito Rodrigo Neves reuniu forças de segurança para reunião em seu gabinete - Divulgação

Niterói: prefeito Rodrigo Neves reuniu forças de segurança para reunião em seu gabineteDivulgação

Publicado 13/07/2026 18:22

Niterói – O prefeito Rodrigo Neves participou, nesta segunda-feira (13), da reunião periódica do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), que reuniu representantes das forças de segurança municipais, estaduais e federais para apresentar o balanço dos indicadores de segurança do primeiro semestre de 2026 e alinhar as estratégias para o segundo semestre. Participaram do encontro integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Operação Segurança Presente e demais instituições que atuam na segurança pública da cidade.

"Segurança pública se constrói com integração, inteligência e firmeza no combate ao crime. Quando decidimos investir nessa área, há cerca de dez anos, muitos diziam que não seria possível transformar a realidade da cidade. Mas entendemos que, independentemente da esfera de governo, o cidadão espera uma resposta. A segurança é a base para avançarmos também na educação, na saúde e no desenvolvimento econômico. Vamos seguir trabalhando em parceria com todas as forças de segurança para garantir resultados cada vez melhores para a população", afirmou Rodrigo Neves.

Durante a reunião, o prefeito anunciou que, no dia 3 de agosto, será concluída a formação de mais 80 guardas municipais e feita a convocação de outros 90 agentes. Com isso, a Guarda Municipal de Niterói passará a contar com mil integrantes – o máximo permitido por lei para cidades do porte de Niterói.

Também foram apresentados os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) que apontam redução dos principais indicadores de criminalidade no município. Entre janeiro e junho deste ano, os roubos de rua caíram 44,74% em comparação com o mesmo período de 2025, alcançando o menor índice da série histórica iniciada em 2003. Também houve queda nos roubos a transeunte (-42,39%), de aparelhos celulares (-48,05%), em coletivos (-69,23%) e a estabelecimentos comerciais (-9,40%). O município também completou 11 meses sem registros de lesão corporal seguida de morte e dois meses sem vítimas de latrocínio. Outro dado relevante apontado pelo Observatório foi a ausência de registros de roubo de carga no mês de junho, resultado que reforça a tendência de queda dos crimes patrimoniais no município.

O Município alcançou, em junho de 2026, o menor número de roubos de rua desde o início da série histórica, em 2003. A análise é do Observatório de Segurança de Niterói (OspNit), tem como base os registros de ocorrências das delegacias e atividades operacionais do 12º Batalhão da Polícia Militar.

"O Gabinete de Gestão Integrada consolidou um modelo de atuação baseado em integração, inteligência e análise técnica. Nossas reuniões permitem acompanhar os indicadores, identificar tendências e definir estratégias conjuntas entre todas as forças de segurança. A criminalidade não respeita divisas municipais e, por isso, a resposta também precisa ser integrada. Os resultados do primeiro semestre mostram que esse trabalho conjunto vem produzindo efeitos concretos para a segurança da população", destacou o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, Felipe Ordacgy.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, ressaltou que o fortalecimento da Guarda Municipal e a integração com as demais forças têm contribuído diretamente para os resultados apresentados.

"Ao longo dos últimos anos, fortalecemos a Guarda Municipal com ampliação do efetivo, qualificação dos agentes e maior presença nas ruas. Esse conjunto de ações tem contribuído diretamente para a redução dos índices de criminalidade e para tornar Niterói uma cidade cada vez mais segura", pontuou.

O comandante do 12º BPM, tenente-coronel Júlio César, destacou que os resultados são fruto da atuação conjunta das instituições que compõem o sistema de segurança pública da cidade.

"Os resultados do primeiro semestre mostram que Niterói segue avançando na redução dos furtos e roubos, alcançando os melhores índices da série histórica. Isso é fruto da atuação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Operação Segurança Presente e demais instituições. Em Niterói, trabalhamos com diálogo permanente e um único objetivo: oferecer mais segurança para a população", afirmou.