Niterói: O jornalista Sérgio Soares apresenta a camisa com o homenageado Carlos Mônaco ao lado dos jornalistas Mario Sousa e Evaldo Nascimento - Divulgação

Niterói: O jornalista Sérgio Soares apresenta a camisa com o homenageado Carlos Mônaco ao lado dos jornalistas Mario Sousa e Evaldo NascimentoDivulgação

Publicado 13/07/2026 16:38

Niterói - O Bloco Filhos da Pauta, que comemora 40 anos de existência, passa a ser Patrimônio Cultural Imaterial de Niterói, por iniciativa do vereador Leonardo Giordano (PC do B). O Bloco nasceu por iniciativa de vários jornalistas associados e diretores do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro.



À frente do Bloco como presidente, o jornalista Sergio Soares informa que no próximo carnaval o homenageado do Bloco será o livreiro Carlos Mônaco, da Livraria Ideal, e destaca a iniciativa do vereador Giordano pelo reconhecimento cultural do Bloco. Para Sergio, por vários anos, calçadão da Livraria Ideal, no centro de Niterói, foi ponto de encontro e roda de samba, de intelectuais e jornalistas.

O Bloco Filhos da Pauta passou por várias discussões internas e propostas de mudança de nome como “Pauta Quente”, “Segundo Clichê”, mas predominou e foi reestruturado como Filhos da Pauta. Além de suas rodas de samba, o Bloco Filhos da Pauta abriu, por diversas vezes, o desfile oficial do Carnaval de Niterói. O Bloco também fez um grande encontro de Jornalistas no Clube Central, no início do ano, com a presença de mais de 100 profissionais - quando foram homenageados 11 jornalistas, já falecidos, que participaram ativamente na história do Bloco.

Este ano, no dia 22 de fevereiro, na Praça Zumbi dos Palmares, em São Domingos, o Bloco Filhos da Pauta fez um evento, reunindo dezenas de jornalistas e amigos, comemorando os seus 40 anos de fundação, o mais antigo bloco de imprensa do País. O Filhos da Pauta também apresentou o enredo “Na volta dos 11 notáveis, partiu, Niterói”, em que os homenageados, com relevantes serviços prestados ao Jornalismo e ao Carnaval, foram lembrados. Nomes do quilate de Jourdan Amora, Mário Dias, Ivan Costa, Paulo Freitas, Fernando Paulino, Elaine Rodrigues, Floriano Carvalho, Múcio Bezerra, Ykenga, Wlamir Peixoto e Devaldo Quintino.

À frente do revitalização do Bloco Filhos da Pauta tem sido uma luta do jornalista Sergio Soares, Presidente; do jornalista Renato Guima, Diretor Executivo; e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, no qual é presidente o jornalista Mário Sousa.