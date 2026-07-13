Niterói: O jornalista Sérgio Soares apresenta a camisa com o homenageado Carlos Mônaco ao lado dos jornalistas Mario Sousa e Evaldo NascimentoDivulgação
Bloco Filhos da Pauta ganha título de Patrimônio Imaterial de Niterói
Revitalização do bloco tem sido uma luta do seu presidente, o jornalista Sergio Soares, e diversos voluntários
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Palco Astronauta recebe artistas e analisa mercado da música
Evento aconteceu no último sábado, no Fonseca, com shows de Sudano e Marcos Hasselmann
Cria das Estrelas: musical infantojuvenil estreia no Teatro GayLussac
Com direção de Bruno Maria Torres, o espetáculo promove temporada unindo luto na infância, ficção científica e rock 'n'roll
Livro Beatriz – Uma existência de mulher é lançado em Niterói
Com um relato comovente, a partir das mais de 140 cartas trocadas na década de 1950 entre os pais da autora, romance retrata as inquietações da jovem, dividida entre o amor, a fé e o desejo por liberdade
Cláudia Simas e Vinicíus Rodrigues são os novos Coreógrafos da Comissão de Frente da Acadêmicos de Niterói
Eles assumem o comando do quesito em busca dos 40 pontos no próximo desfile
Painéis digitais em Niterói estão transformando o ambiente urbano
Modernidade chega com sofisticação em experiências visuais
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