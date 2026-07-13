Niterói: Tributo à Rita Lee acontece na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação

Niterói: Tributo à Rita Lee acontece na Sala Nelson Pereira dos SantosDivulgação

Publicado 13/07/2026 09:25

Niterói - Hoje, 13 de Julho, é o Dia Mundial do Rock. Mas vai ser no dia 19 de julho (domingo), às 20h, que a Sala Nelson Pereira dos Santos receberá uma das covers mais badaladas de Rita Lee. O espetáculo “Nas trilhas de Rita”, dirigido e coreografado pela bailarina, professora e produtora cultural Paula Campos, traz a cantora, compositora e atriz Miriam Rupertti, já conhecida do grande público por suas apresentações em grandes casas de shows, como o Teatro Rival, o Rio Scenarium e a Sala de Cultura Laura Alvim, no Rio de Janeiro, além de outros palcos em Campos dos Goytacazes, Volta Redonda e em cidades de Minas Gerais. Os convites estão à venda pela plataforma FeverUp https://feverup.com/m/65855 e custam R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia-entrada. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp 21 99933-6688.

Carioca de nascença e niteroiense de coração, Paula Campos – cuja companhia de ballet tem sede no bairro do Fonseca – possui mais de 30 anos de carreira artística, sendo 18 na cidade-sorriso. Condecorada em 2024 com o Diploma Nicette Bruno pela Câmara Municipal de Niterói por sua contribuição artístico-cultural à cidade, e detentora de inúmeros prêmios em festivais de dança nacionais, ela rege as bailarinas e sua coreografia no teatro localizado no Reserva Cultural, dando um movimento especial ao show da Rita Lee Cover.

Após alguns anos de estrada cantando com bandas diversas de pop-rock e MPB e atuando como atriz em diversas montagens na capital fluminense, Miriam Rupertti recebeu o convite para integrar a banda cover de Rita Lee, no papel da própria, devido à incontestável semelhança física e vocal com a estrela, falecida há três anos. Atualmente, ela se divide entre bandas de festa, músicas autorais, shows solo em locais diversos e cover da rainha do rock brasileiro. Com sua própria composição, concorreu à disputa do samba oficial da Mocidade Independente de Padre Miguel, cujo samba-enredo homenageou sua ídola em 2026.

“Represento Rita com todo o meu respeito e prazer, em apresentações sempre apaixonadas por todo o Brasil. Por sentir total identificação com a cantora, desejo eternizar suas canções, suas verdades e sua alegria país afora, com muita entrega e responsabilidade”, garante Miriam, que integra o elenco da produtora Imortais e tem sua própria banda. No ano passado, em Barra Bonita (SP), foi a única mulher a se apresentar no maior festival de covers do Brasil.