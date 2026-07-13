Niterói: espetáculo promove uma viagem intergaláctica para toda a família, cruzando o infinito cósmico para apresentar planetas improváveisDivulgação
A montagem aborda a finitude e o luto sob o olhar lúdico da infância, tocando em um tema sensível e necessário para um mundo pós-pandêmico. Com dramaturgia original assinada por Bruno Maria Torres, Roberta Dittz e Thati Verthein, a narrativa ganha vida através de uma trilha sonora autoral com direção musical de Roberta Dittz. No palco, um elenco afiado conduz o público por canções inéditas e personagens cativantes em cenas que prometem divertir, emocionar e surpreender ao longo de 110 minutos de espetáculo.
Transitando por diferentes gêneros dramatúrgicos e musicais, a obra enaltece a força do amor, o maravilhamento da amizade e a importância de cultivar a esperança. Realizado pela Covil Teatro e pela Secretaria de Cultura e Prefeitura de Maricá, o musical foi fomentado pelo Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB).
SINOPSE:
“Cria das Estrelas” narra a história de Lupa, uma criança que está lidando com a perda da avó. Em uma noite de eclipse lunar, ela avista uma nave espacial que pousa em seu quintal com uma improvável banda de rock alienígena. Lupa pega carona na Última Turnê Infinita para encontrar a avó entre as estrelas e viver uma aventura cheia de descobertas pelo infinito cósmico.
DRAMATURGIA: Bruno Maria Torres, Roberta Dittz e Thati Verthein
DIREÇÃO Bruno Maria Torres
ELENCO Clara Leite, Julia Iribarne, Luiza Coimbra, Renato Barreto, Rew Martins e Yago França CORO Rafael Pimentel e Robert Costa
CENOGRAFIA Renato Barreto
FIGURINO Yasmin Cardoso
ADEREÇOS Bruno Maria Torres ILUMINAÇÃO Anderson Ratto
TRILHA SONORA ORIGINAL Roberta Dittz, Bruno Maria Torres, Thati Verthein e Rodrigo Solidade
DIREÇÃO MUSICAL Roberta Dittz
PREPARAÇÃO VOCAL Simone Lial
PRODUÇÃO MUSICAL Rodrigo Solidade e glhrmee
MIXAGEM Pedro Garcia, glhrmee e Katia Dotto
MASTERIZAÇÃO Pedro Garcia
TÉCNICO E OPERADOR DE SOM Allef Velasco
TÉCNICO E OPERADOR DE LUZ Anderson Ratto
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Thati Verthein
Espetáculo: Cria das Estrelas
Temporada: 18, 19, 25 e 26 de julho (sábados e domingos)
Horário: 16h
Duração: 110 minutos
Local: Teatro GayLussac
Endereço: Rua Coronel João Brandão, 87, São Francisco, Niterói
Ingressos: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)
Classificação: Livre
Redes Sociais: @cria_das_estrelas / @covil.teatro
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