Niterói: Foram apreendidos dois celulares e cinco motocicletas - Divulgação

Niterói: Foram apreendidos dois celulares e cinco motocicletasDivulgação

Publicado 13/07/2026 08:56

Niterói - O monitoramento feito com as câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) contribuiu para o sucesso de mais uma ação conjunta da Prefeitura de Niterói com as forças de segurança. Neste sábado (11), três homens foram presos em Maria Paula por uma equipe formada por agentes da Guarda Municipal, da 79ª DP (Jurujuba) e do Niterói Presente. Com eles, foram apreendidos dois celulares com restrição de roubo e cinco motocicletas, sendo três sem placa e uma constando como roubada.

A partir de um vídeo publicado em rede social, no qual um motorista de aplicativo denunciava intensa movimentação de traficantes nos bairros de Pendotiba e Maria Paula durante o dia, policiais da 79ª DP e integrantes do Niterói Presente intensificaram as ações na região. Durante patrulhamento no início de junho, os agentes flagraram pessoas em três motocicletas sem placa executando manobras perigosas na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Pendotiba.

Os indivíduos fugiram em alta velocidade e, desde então, vinha sendo feito um trabalho de apuração, com apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, usando o CISP para levantar informações. Entre outros dados, foi constatado que os indivíduos haviam postado vídeos na internet debochando das forças de segurança e mostrando tanto as manobras perigosas quanto a fuga.

A investigação levou os agentes à Rua Portugal, em Maria Paula, onde os envolvidos no incidente com as motocicletas no mês passado foram detidos e levados para a 79ª DP (Jurujuba). Os três acabaram presos em flagrante, dois por receptação e um por adulteração de veículo. A operação teve apoio da Secretaria de Ordem Pública (Seop), por meio Guarda Municipal, e da NitTrans, que removeu os veículos.