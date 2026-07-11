Niterói: Bira Marques diz que estar presente nas escolas e ouvir quem faz a educação acontecer é um compromisso da gestão, construída junto com as pessoas - Divulgação

Niterói: Bira Marques diz que estar presente nas escolas e ouvir quem faz a educação acontecer é um compromisso da gestão, construída junto com as pessoasDivulgação

Publicado 11/07/2026 11:10

Niterói - O Comitê Territorial Pendotiba recebeu, nas duas últimas semanas, a segunda edição do Escuta na Rede, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Niterói que vem percorrendo os territórios para fortalecer o diálogo com as unidades escolares e construir soluções a partir da escuta de quem vive o cotidiano da Rede Municipal.

Ao longo da programação, equipes da Secretaria estiveram nas escolas promovendo rodas de conversa com diferentes segmentos da comunidade escolar, entre eles merendeiras, professoras, pedagogas, diretoras e equipes administrativas. Os encontros foram dedicados à escuta das demandas das unidades, ao esclarecimento de dúvidas e ao compartilhamento de informações sobre programas, projetos e ações da rede.

Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, estar presente nas escolas e ouvir quem faz a educação acontecer é um compromisso da gestão. “A melhor política pública é aquela construída junto com as pessoas. O Escuta na Rede nasce desse entendimento: queremos estar cada vez mais próximos das nossas escolas, conhecer a realidade de cada território, ouvir estudantes, profissionais, famílias e transformar essa escuta em ações concretas. Quem está na ponta enxerga coisas que o gabinete não enxerga, e vice-versa. Por isso, essa troca é tão importante. É assim que fortalecemos uma educação pública mais humana, inclusiva e conectada com as necessidades da nossa Rede”, ressaltou Bira Marques.

Durante as agendas, também foi iniciada a pintura geral da Escola Municipal Honorina de Carvalho, em Maria Paula. A intervenção faz parte das ações de manutenção e qualificação dos espaços escolares, garantindo ambientes mais acolhedores para estudantes e profissionais da educação.

O programa também promoveu um encontro com os representantes de turma da Escola Municipal Sítio do Ipê, fortalecendo a participação estudantil na construção de uma escola mais democrática e participativa. Outro momento importante foi a roda de conversa com mães atípicas e representantes dos Conselhos Escola Comunidade (CECs) da região, ampliando o diálogo sobre educação inclusiva, acolhimento e fortalecimento da parceria entre famílias e escola.

“Nossas professoras se sentiram valorizadas e ouvidas, e isso é muito importante. Porque, muitas vezes, elas acham que quem está na gestão não quer saber o que acontece no chão da escola. Essa escuta desmistificou a ideia do secretário lá no gabinete e da gente aqui na escola. Trouxe essa aproximação, que está sendo muito positiva”, elogiou a diretora-adjunta da Umei Almir Garcia, no Maceió, Débora Lemos.

Encerrando a programação, foi realizada uma reunião de integração territorial reunindo representantes das áreas da Educação, Saúde e Assistência Social. O encontro reforçou a importância do trabalho intersetorial para garantir um atendimento mais integrado às crianças, aos estudantes e às suas famílias, aproximando os serviços públicos das necessidades de cada território.

Após a primeira edição, realizada no Comitê Territorial Zona Norte 1, o Escuta na Rede segue seu cronograma de visitas aos comitês territoriais da Rede Municipal de Educação, consolidando uma política de escuta ativa, participação e fortalecimento das escolas em todos os territórios de Niterói.