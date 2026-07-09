Niterói: a escolha de Itacoatiara reforça a conexão entre a música e a beleza natural - Divulgação

Niterói: a escolha de Itacoatiara reforça a conexão entre a música e a beleza natural Divulgação

Publicado 09/07/2026 17:59

Niterói - Costão, altas ondas, pôr do sol e música boa. É o que define o projeto Itacoa Sunset, que terá mais uma edição neste sábado (11), a partir das 16h, na Praia de Itacoatiara. Com entrada gratuita, a iniciativa realizada, em parceria entre o Quiosque Noi e o DJ e produtor musical Callor, convida moradores e visitantes a viverem uma experiência única em um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade.

Com a proposta de transformar o fim de tarde em um encontro entre música, natureza e boas energias, o Itacoa Sunset possui um repertório que passeia por subvertentes do House Music e brasilidades, criando uma atmosfera que acompanha a transição do dia para a noite. A apresentação começa com sonoridades mais leves e melódicas e ganha intensidade à medida que o sol se despede no horizonte.

Responsável pela curadoria musical, Callor destaca que a escolha de Itacoatiara reforça a conexão entre a música e a beleza natural de Niterói. "O Itacoa Sunset nasceu para proporcionar uma experiência diferente, em que as pessoas possam aproveitar um dos mais belos cenários da cidade ao som de uma seleção musical pensada para cada momento do pôr do sol. É um evento para reunir amigos, famílias e todos que gostam de boa música em um ambiente leve e acolhedor", afirma.

Conhecido por projetos que valorizam a cultura do sunset, Callor tem consolidado sua trajetória levando apresentações para diferentes espaços e fortalecendo a cena da música em Niterói e em outras cidades do estado, como Búzios e Zona Sul do Rio de Janeiro, por meio do Sunset Boa Viagem, que acaba de completar dois anos.