Niterói: edital do Carnaval 2027 já tem inscrições abertas - Divulgação

Niterói: edital do Carnaval 2027 já tem inscrições abertasDivulgação

Publicado 09/07/2026 11:42

Niterói - A Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo de Niterói) publicou no Diário Oficial do município o edital do regulamento do Carnaval Niterói 2027 na última terça-feira (7). Para isso, anteriormente o documento já havia sido, debatido e lido na íntegra junto aos representantes das agremiações do Grupo Especial, Série Ouro e Série Prata, e os representantes de blocos carnavalescos da cidade, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Caminho Niemeyer, em 30 de junho.

Na ocasião da assinatura do Edital estiveram presentes o Presidente da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo) André Bento, Andreia Coutinho (Assessora do Depto de Lazer da empresa), Alexandre Oliveira (Coordenador dos Desfiles do Carnaval Niterói 2027), junto de Rubia Secundino, Secretária de Administração que representou Paulo Bagueira, Presidente da Comissão do Carnaval da cidade, o Diretor do Depto de Lazer da Neltur, Marcelo Maia, Marcelo Serpa (Presidente da UESBCN - União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói), Iran Robinson Nunes (Presidente da LESNIT - Liga das Escolas de Samba de Niterói) e diversos representantes das agremiações niteroienses presentes, além dos que foram representando blocos carnavalescos da cidade fluminense.



André Bento destacou que é um marco muito importante pra Niterói ter o edital já aprovado e publicado. “Hoje o Carnaval de Niterói alcança um marco importante. Apenas quatro meses após os desfiles deste ano, já aprovamos, em conjunto com todas as agremiações, o regulamento do Carnaval Niterói 2027. Também concluímos a análise das prestações de contas, realizamos o chamamento público e iniciamos todas as etapas do próximo ciclo. Poucas cidades brasileiras conseguem chegar a esse estágio de planejamento com tanta antecedência, e isso dá segurança para que as escolas se organizem melhor e entreguem um espetáculo cada vez mais bonito para a população e para os turistas", destacou Bento.



"Esse resultado é fruto de uma diretriz muito clara do prefeito Rodrigo Neves, que fez do fortalecimento do Carnaval uma prioridade da gestão. Também quero agradecer à Comissão de Carnaval, a todos os colaboradores da Neltur e, principalmente, aos presidentes e dirigentes das nossas escolas de samba, que acreditam nesse trabalho e caminham conosco para fazer do Carnaval de Niterói uma referência nacional em organização, planejamento e qualidade", concluiu André Bento.