Niterói: o cantor Marcos Hasselmann participa do evento Palco Astronauta Especial, no Centro Cultural Cauby PeixotoDivulgação
Entre os destaques da programação, está a participação de Marcos Hasselmann, que é um artista de longa estrada na MPB e no jazz contemporâneo. Ele recebe como convidadas de sua apresentação a multi instrumentista portuguesa Espadinha e a cantora radicada em Niterói, Tacy.
Reconhecido por sua atuação na cena musical e por seu olhar apurado sobre os movimentos e gêneros musicais, Hasselmann vai levar ao palco uma combinação rara de reflexão, presença artística e diálogo direto com o público.
FALA QUE CONECTA BASTIDORES E PLATEIA
O diretor do selo Astronauta Discos (www.astronautadiscos.com.br), Leo Rivera, fará a palestra “Artistas, ego e indústria da música nos últimos 30 anos”, onde conta parte de sua trajetória – que inclui experiências vividas ao lado de Rita Lee, Cássia Eller e diversos artistas independentes, além da criação e o desenvolvimento do selo.
Para Léo Rivera, é necessário ter equilíbrio no mercado. “É preciso preservar a verdade criativa em meio às transformações da indústria. Meu discurso, ao mesmo tempo crítico e inspirador, reforça o propósito do Palco Astronauta: ser um espaço de experimentação, conversa e liberdade artística”, explicou o diretor artístico.
O Centro Cultural Cauby Peixoto, por sua vez, segue consolidando-se como um dos espaços mais importantes para a circulação de projetos autorais, encontros artísticos e iniciativas que valorizam a diversidade estética em Niterói.
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