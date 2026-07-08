Niterói: o cantor Marcos Hasselmann participa do evento Palco Astronauta Especial, no Centro Cultural Cauby Peixoto - Divulgação

Niterói: o cantor Marcos Hasselmann participa do evento Palco Astronauta Especial, no Centro Cultural Cauby PeixotoDivulgação

Publicado 08/07/2026 18:59 | Atualizado 08/07/2026 19:11





Entre os destaques da programação, está a participação de Marcos Hasselmann, que é um artista de longa estrada na MPB e no jazz contemporâneo. Ele recebe como convidadas de sua apresentação a multi instrumentista portuguesa Espadinha e a cantora radicada em Niterói, Tacy.



Reconhecido por sua atuação na cena musical e por seu olhar apurado sobre os movimentos e gêneros musicais, Hasselmann vai levar ao palco uma combinação rara de reflexão, presença artística e diálogo direto com o público.



FALA QUE CONECTA BASTIDORES E PLATEIA



O diretor do selo Astronauta Discos ( Niterói - O Centro Cultural Cauby Peixoto vai receber, a partir das 18 horas deste sábado (11), uma das edições mais marcantes do Palco Astronauta - Especial, reunindo artistas, produtores e apaixonados pela música independente. O evento celebra os 27 anos do selo Astronauta Discos e apresenta, também, uma palestra com o idealizador Leo Rivera e um pocket show com Sudano. A entrada é gratuita e a lotação é por ordem de chegada.Entre os destaques da programação, está a participação de Marcos Hasselmann, que é um artista de longa estrada na MPB e no jazz contemporâneo. Ele recebe como convidadas de sua apresentação a multi instrumentista portuguesa Espadinha e a cantora radicada em Niterói, Tacy.Reconhecido por sua atuação na cena musical e por seu olhar apurado sobre os movimentos e gêneros musicais, Hasselmann vai levar ao palco uma combinação rara de reflexão, presença artística e diálogo direto com o público.O diretor do selo Astronauta Discos ( www.astronautadiscos.com.br ), Leo Rivera, fará a palestra “Artistas, ego e indústria da música nos últimos 30 anos”, onde conta parte de sua trajetória – que inclui experiências vividas ao lado de Rita Lee, Cássia Eller e diversos artistas independentes, além da criação e o desenvolvimento do selo.

Serão abordados temas como a relação entre ego, autenticidade e sobrevivência artística em um mercado cada vez mais acelerado, entre outros. Em seguida, a palestra evolui para um debate com reflexões do produtor convidado, Yuri Chamusca, e do artista do selo, Sudano, sobre produção e mercado. Como a tecnologia, as métricas digitais e a pressão por relevância moldam o comportamento de músicos e criadores serão assuntos do bate papo. Também será aberto o microfone para perguntas da plateia. Um encontro, uma troca viva sobre criação, identidade e os desafios do artista moderno.



Para Léo Rivera, é necessário ter equilíbrio no mercado. “É preciso preservar a verdade criativa em meio às transformações da indústria. Meu discurso, ao mesmo tempo crítico e inspirador, reforça o propósito do Palco Astronauta: ser um espaço de experimentação, conversa e liberdade artística”, explicou o diretor artístico.



O Centro Cultural Cauby Peixoto, por sua vez, segue consolidando-se como um dos espaços mais importantes para a circulação de projetos autorais, encontros artísticos e iniciativas que valorizam a diversidade estética em Niterói.