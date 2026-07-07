Niterói: processo de dragagem envolveu estudos técnicos, audiências públicas e análises ambientais - Luciana Carneiro

Niterói: processo de dragagem envolveu estudos técnicos, audiências públicas e análises ambientaisLuciana Carneiro

Publicado 07/07/2026 22:09

Niterói – A cidade de Niterói prepara uma virada econômica com a dragagem do Canal de São Lourenço entrando na reta final. O objetivo é promover a retomada da indústria naval, a geração de emprego e renda e novos investimentos para alavancar a economia do mar. Nesta terça-feira (7), em encontro com representantes do cluster naval e offshore, estaleiros, setor portuário, empresas de apoio marítimo e segmentos ligados ao petróleo e gás, o prefeito Rodrigo Neves anunciou uma segunda etapa de intervenções, com novos estudos para ampliar ainda mais a circulação de embarcações no complexo marítimo e impulsionar novos investimentos na cidade.



“A dragagem do Canal de São Lourenço é uma das estratégias centrais para a retomada econômica de Niterói. Desde o início do meu primeiro mandato, passamos a estudar a viabilidade dessa intervenção, essencial para permitir a entrada de navios de maior porte e destravar a atividade portuária e naval da cidade. Estamos criando as condições para recuperar uma cadeia histórica que envolve a indústria naval, os estaleiros e também a atividade pesqueira, com a reativação do entreposto de pesca e a requalificação do entorno da Ilha da Conceição. É uma transformação que abre novas frentes de desenvolvimento e recoloca Niterói em uma posição estratégica na economia do mar”, afirmou o prefeito.



Com investimento de R$ 162,6 milhões, a intervenção vai ampliar a profundidade do canal de 7 para 11 metros, permitir a circulação de embarcações de maior porte e reduzir uma das principais limitações operacionais da região. A expectativa é de que a melhoria da infraestrutura marítima gere impacto em toda a cadeia produtiva, envolvendo construção naval, manutenção, logística, serviços especializados, pesca e fornecedores.



Rodrigo Neves também anunciou uma nova etapa de planejamento para ampliar a dragagem do Canal de São Lourenço. Atualmente, os estudos técnicos conduzidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH) estão em andamento e vão subsidiar as próximas decisões sobre o complexo marítimo. O novo estudo de dragagem será desenvolvido para orientar uma futura fase do projeto e avaliar novas intervenções capazes de ampliar a navegabilidade e a capacidade operacional do Canal de São Lourenço. Após os estudos, a previsão é de realização da licitação em 2027.



Recuperação de setor que perdeu mais de 20 mil empregos – A dragagem chega em um momento de reconstrução de uma cadeia produtiva que, durante décadas, foi um dos pilares da economia de Niterói. A região da Ilha da Conceição se consolidou como um dos principais polos navais do país, reunindo estaleiros, empresas fornecedoras e mão de obra especializada.



A partir da década de 1990, com a redução dos investimentos no setor naval brasileiro, crises na indústria de óleo e gás e perda de competitividade, a cidade sofreu forte impacto econômico. Mais de 20 mil postos de trabalho foram perdidos ao longo desse processo, afetando uma rede que envolvia empregos diretos e indiretos.



O secretário executivo de Niterói, Felipe Peixoto, reforçou que a dragagem do Canal de São Lourenço é muito importante para a economia da cidade. “Estamos investindo recursos da Prefeitura porque a economia do mar é uma estratégia de desenvolvimento para Niterói. A dragagem é fundamental para fortalecer setores como indústria naval, atividade portuária, pesca e apoio offshore, gerando emprego, renda e novas oportunidades”, disse Felipe Peixoto.



Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, a dragagem representa a superação de um dos principais obstáculos para a retomada desse segmento estratégico. “O município decidiu liderar esse esforço diante da crise do setor naval e da atividade pesqueira e portuária. Hoje estamos próximos de concretizar uma obra que pode mudar a base econômica da cidade. Será a hora de continuarmos criando as condições para novos investimentos e oportunidades. Entraremos numa nova fase com qualificação e reestruturação. Podemos dizer que fizemos a estrada; agora vamos fazer novas ruas”, afirmou o secretário.



Prefeitura liderou etapas para realizar obra histórica

Embora a dragagem seja uma atribuição federal, a Prefeitura de Niterói assumiu papel estratégico para viabilizar o projeto. O município financiou o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/Rima), com investimento de R$ 772 mil, etapa fundamental para a obtenção do licenciamento ambiental. O processo envolveu estudos técnicos, audiências públicas e análises ambientais, avaliando fatores como qualidade da água, características do solo, ruídos subaquáticos e impactos sobre a fauna marinha. Com a conclusão das obras, a atualização oficial das condições de navegabilidade dependerá da elaboração de uma nova carta náutica pela Marinha.



Para o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH), Domênico Accetta, a conclusão da dragagem representa um marco para o desenvolvimento econômico de Niterói. “Hoje foi uma grande satisfação participar desse momento, ao lado do secretário, do prefeito e de todos os envolvidos, acompanhando a finalização da dragagem em Niterói. Essa obra possibilita o incremento de novos serviços, mais oportunidades de trabalho, geração de receitas e uma melhoria na qualidade de vida da população. Esse é o principal objetivo: transformar uma intervenção de infraestrutura em desenvolvimento econômico e social para a cidade”, explicou Accetta.



Segmentos destacam apoio à economia azul - O presidente da RJ Metal e vice-presidente do Conselho Regional Leste Fluminense da Firjan, Marcius Ferrari Duarte de Oliveira, destacou a importância da parceria entre poder público e setor produtivo para fortalecer a economia regional. Segundo ele, a dragagem do Canal de São Lourenço representa um avanço estratégico para ampliar a competitividade da indústria naval, portuária e de petróleo e gás.



“A dragagem do Canal de São Lourenço é um pleito que a Firjan acompanha há muitos anos, por entender seu impacto direto na competitividade da indústria e no desenvolvimento econômico da nossa região. Ver esse projeto avançando representa um passo importante para fortalecer as atividades naval, portuária e de petróleo e gás no Leste Fluminense”, disse Marcius Ferrari.



O representante da Firjan também ressaltou que a qualificação profissional será fundamental para acompanhar a retomada do setor, destacando a atuação do Senai na formação de mão de obra para atender às novas demandas da indústria.



CEO do Estaleiro Mauá, Miro Arantes também participou do encontro. Em maio, ele aderiu ao Refis Municipal do Setor Naval, iniciativa da Prefeitura de Niterói criada para apoiar a recuperação da indústria naval e estimular a retomada dos investimentos. O programa estabelece condições especiais para a regularização de débitos tributários, com descontos de até 100% sobre multas e juros e possibilidade de parcelamento por mais de 20 anos. “Cada emprego direto gerado pela indústria naval movimenta uma cadeia de empregos indiretos e fortalece diversos setores. A retomada é um desafio, mas iniciativas como essa demonstram confiança no potencial de Niterói e ajudam a criar condições para o fortalecimento da vocação naval da cidade”, ressaltou Miro Arantes.



O representante do Porto de Niterói, Wilson Coutinho, destacou que a conclusão da dragagem representa a superação de uma importante limitação operacional e abre novas perspectivas para o desenvolvimento portuário da cidade. “Estamos no Porto de Niterói há 25 anos e temos muito a agradecer por esse momento. O porto passou por um período de inatividade e, nos últimos anos, enfrentou restrições que limitaram sua operação. Com essa obra, a Prefeitura abre um novo caminho, como uma nova estrada para o futuro, criando uma excelente perspectiva para o crescimento das atividades portuárias e econômicas da cidade”, afirmou Wilson Coutinho.



Setor empresarial vê novas oportunidades

Gisela MacLaren, representante do setor empresarial e integrante da cadeia naval de Niterói, destacou o impacto positivo dos anúncios feitos pela Prefeitura para a continuidade das atividades industriais e a geração de empregos na cidade. “Saímos daqui revigorados, estimulados e com a confiança de que a Prefeitura está criando condições para a continuidade das nossas atividades. A segunda fase da dragagem é fundamental para a manutenção dos empregos na Ilha da Conceição e para fortalecer os grandes negócios que temos no setor de óleo e gás”, concluiu Gisela MacLaren.







Fotos: Luciana Carneiro