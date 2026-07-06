Niterói: CISP atuou na ocorrência - Reprodução

Niterói: CISP atuou na ocorrênciaReprodução

Publicado 06/07/2026 16:30

Niterói - Cinco imagens captadas pelo sistema de cercamento eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), da Prefeitura de Niterói, foram decisivas para auxiliar a investigação da Polícia Civil que resultou na prisão preventiva de Hugo Braz de Oliveira Lima, suspeito de atropelar seis jovens e fugir sem prestar socorro após o acidente ocorrido na noite de 8 de maio, na Estrada Caetano Monteiro, próximo ao Fórum do Largo da Batalha. Os registros mostram o veículo passando por diferentes pontos da cidade, permitindo que os investigadores reconstruíssem o trajeto percorrido pelo motorista logo após o crime.

As imagens, geradas pelo sistema de cercamento eletrônico, foram disponibilizadas pelo CISP à equipe da 79ª Delegacia de Polícia (Jurujuba), responsável pela investigação. A partir da identificação dos primeiros registros, os guardas municipais que atuam no Centro Integrado de Segurança Pública ampliaram as buscas por outras câmeras do sistema de monitoramento pelas quais o veículo pudesse ter passado, permitindo rastrear novos deslocamentos e reunir mais elementos para a investigação.

O trabalho possibilitou identificar rapidamente o automóvel utilizado no atropelamento, localizar o condutor e fornecer informações fundamentais para o avanço das diligências e para o pedido de prisão preventiva.

O Centro Integrado de Segurança Pública da Prefeitura conta com mais de 800 câmeras espalhadas por Niterói. Desse total, cerca de 120 integram o sistema inteligente de cercamento eletrônico, tecnologia capaz de identificar veículos por meio da leitura automática de placas e também por características como modelo, cor, adesivos, avarias e outros elementos visuais. O sistema cruza essas informações em segundos e rastreia a circulação do automóvel por diferentes pontos da cidade, mesmo quando a placa não pode ser identificada integralmente.

Foi esse trabalho que permitiu localizar cinco registros do veículo após o atropelamento, reconstruir sua rota e fornecer à Polícia Civil informações técnicas que subsidiaram a investigação.

O secretário de Ordem Pública de Niterói, Gilson Chagas, destacou que o Cisp é um importante aliado das forças de segurança. Segundo ele, sempre que solicitado, o setor de inteligência do Centro e os guardas municipais realizam a busca das imagens com base nas informações repassadas pelos investigadores e encaminham todo o material à Polícia Civil.

"A partir desse trabalho técnico, a Polícia Civil desenvolve uma investigação criteriosa, que resulta em prisões como esta. Essa integração entre a Prefeitura e as forças de segurança é fundamental para dar respostas rápidas à população e fortalecer o combate à criminalidade", afirmou o secretário.

Com base nas provas reunidas, o delegado Marcelo Machado representou pela prisão preventiva do acusado. O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário na última sexta-feira e cumprido neste domingo por policiais da 79ª DP, com apoio de equipes do Niterói Presente.

Segundo a Polícia Civil, o investigado responderá por sete tentativas de homicídio qualificado, sete crimes de omissão de socorro, fuga do local do acidente para escapar da responsabilidade penal e condução de veículo sob efeito de álcool ou de substância psicoativa.

O preso foi encaminhado para a sede da 79ª DP, onde passou pelos procedimentos de praxe e permanece à disposição da Justiça.