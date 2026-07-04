Niterói: experiências como essa ampliam as possibilidades de aprendizagem dos estudantes - Divulgação

Niterói: experiências como essa ampliam as possibilidades de aprendizagem dos estudantes Divulgação

Publicado 04/07/2026 18:48 | Atualizado 04/07/2026 18:49

Niterói - A Secretaria Municipal de Educação realizou, nesta sexta-feira (03), a segunda edição do Circuito Robótica em Rede, reunindo cerca de 400 estudantes do 4º e 5º anos de oito escolas municipais de Ensino Fundamental I em tempo integral. O evento aconteceu no Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto, e proporcionou aos alunos uma imersão em atividades de tecnologia, ciência, robótica e cultura maker.

O Circuito foi criado para ampliar as oportunidades de aprendizagem por meio de experiências práticas, despertando o interesse dos estudantes pela investigação científica, pela criatividade e pela inovação desde os anos iniciais da vida escolar. Durante a programação, os participantes passaram por 11 estações interativas, com desafios de programação, demonstrações de robôs, experiências científicas, atividades dos Clubes Maker, Inovação e Linguagens, jogos eletrônicos de dança e esportes, além de oficinas de arte, desenho e experimentos com luz e sombra.

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou que o Circuito Robótica em Rede é mais uma ação estratégica para levar ciência, tecnologia e inovação aos estudantes da rede.

"Queremos estimular nos estudantes a curiosidade, a investigação, a cultura do fazer e a criatividade por meio de experiências práticas e significativas. Além das edições realizadas no Centro de Formação Darcy Ribeiro, vamos promover circuitos itinerantes nas escolas, aproximando essas vivências dos territórios e garantindo que cada vez mais estudantes tenham acesso a esse universo da ciência e da inovação", destacou o secretário Bira Marques.

A diretora adjunta Bruna Cabral acompanhou os estudantes e professores da Escola Municipal Bolívia de Lima Gaetho. Segundo ela, experiências como essa ampliam as possibilidades de aprendizagem dos estudantes.

"Ver os olhinhos deles brilhando, eles correndo, experimentando e nos trazendo com entusiasmo todas as novidades que estão aprendendo é muito bacana. Obrigada por apresentar tantas possibilidades de aprendizado na rede de Niterói. Além de saírem dos muros da escola, eles ficaram encantados por viver outras experiências com estudantes de outras escolas", elogiou a diretora.

Professora da mesma unidade, Marcela Gerhard também elogiou a programação, ressaltando a conexão dessas vivências com o aprendizado em sala de aula. "Isso aqui realmente é a contextualização da educação. As crianças têm a oportunidade de vivenciar aquilo que estão aprendendo em sala de aula. É um sonho para todo professor", ressaltou Marcela. "Eu achei tudo maravilhoso aqui, mas o que achei mais legal e diferente foi o futebol de robôs. Foi uma experiência muito legal", contou Alice Silva, de 9 anos.

Além das atividades interativas, o evento também contou com a participação de escolas da Rede Municipal que apresentaram projetos desenvolvidos por estudantes e professores. A Escola Municipal Rachide da Glória Salim Saker levou uma maquete interativa em formato de jogo de tabuleiro, enquanto a Escola Municipal João Brazil apresentou os projetos desenvolvidos por suas equipes de robótica, reconhecidas nacionalmente e entre as dez melhores do país na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

