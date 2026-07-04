Niterói: presente à cerimônia, o presidente da Neltur, André Bento, lembrou que Niterói é uma das cidades que tem mais clubes no Brasil - Divulgação

Niterói: presente à cerimônia, o presidente da Neltur, André Bento, lembrou que Niterói é uma das cidades que tem mais clubes no BrasilDivulgação

Publicado 04/07/2026 07:27

Niterói - A Associação de Clubes de Niterói (ACN) recebeu, nesta sexta-feira (3), uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), por iniciativa do deputado Vitor Junior (PDT), com a entrega do diploma Cristo Redentor em reconhecimento à sua importante contribuição para o fortalecimento dos clubes sociais e esportivos, a valorização da cultura, o desenvolvimento do turismo e o crescimento da economia local. A solenidade foi realizada no Clube Central, em Icaraí, e reuniu representantes dos clubes associados, autoridades e convidados.

A ACN reúne atualmente 15 clubes de Niterói e exerce um importante papel na defesa dessas instituições, do esporte e da cultura. A entidade também participa ativamente dos fóruns ligados ao turismo no município, promovendo a integração entre os clubes, preservando suas tradições e fortalecendo sua atuação como importantes espaços de convivência, esporte, lazer, cultura e desenvolvimento social.

Durante a cerimônia, o deputado Vitor Junior destacou a importância da Associação e o impacto do trabalho realizado pelos clubes para a história e o futuro de Niterói. "A Associação de Clubes de Niterói desempenha um trabalho fundamental de união e fortalecimento dos clubes, instituições que fazem parte da história da cidade e exercem um papel essencial na formação de cidadãos, na promoção do esporte, da cultura e da convivência social. Esta homenagem é um reconhecimento a essa trajetória de dedicação e compromisso com Niterói e com o Estado do Rio de Janeiro. Os clubes são agentes de inclusão, formação cidadã, incentivo ao esporte e desenvolvimento econômico, é preciso valorizar esse trabalho", afirmou o parlamentar.

Presente à cerimônia, o presidente da Neltur, André Bento, lembrou que Niterói é uma das cidades que tem mais clubes no Brasil. "Reconhecemos os clubes como importantes parceiros no desenvolvimento de Niterói. Por meio da ACN, esse trabalho ganha ainda mais força, principalmente com iniciativas para incluir os clubes no calendário turístico da cidade, com incentivo ao esporte, à cultura, ao turismo e à economia local", disse André Bento.

O presidente da ACN, Fernando Tinoco, agradeceu a homenagem e ressaltou que o reconhecimento se estende a todos os clubes associados. "Receber essa homenagem é motivo de muito orgulho para a Associação de Clubes de Niterói e para todos os clubes que representamos. Este reconhecimento valoriza um trabalho construído ao longo de muitos anos, sempre pautado pela união, pelo fortalecimento das nossas instituições e pelo compromisso com o esporte, a cultura, o lazer e o desenvolvimento de Niterói. Agradeço ao deputado Vitor Junior pela sensibilidade em reconhecer a importância dos clubes para a nossa cidade e para o Estado do Rio de Janeiro", concluiu Tinoco.

