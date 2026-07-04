Niterói: agentes verificaram divergências entre a documentação apresentada e os sinais identificadores do veículoDivulgação
Cisp ajuda Segurança Presente a recuperar caminhonete clonada
Sistema de monitoramento identificou que veículo circulava simultaneamente em dois estados e tecnologia foi fundamental para a abordagem realizada no Centro da cidade
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Reserva Cultural Niterói celebra o Nordeste com forró, poesia e MPB em julho
Projeto Terças Musicais reúne tradição, literatura e novos nomes da música nordestina
Niterói sanciona lei que fortalece combate ao abandono familiar de pessoas idosas
Autor da proposta, o vereador Anderson Pipico destaca a importância da iniciativa diante do envelhecimento da população do município
Espetáculo Assombros em cartaz no Teatro da UFF
Teatro Musical de Sombras e Bonecos é realizado pelo Coletivo Paraiso
Niterói entrega novo Módulo Médico de Família da Nova Brasília, na Engenhoca
Unidade reforça a Atenção Primária e amplia a oferta de serviços para a população
Hospital Getúlio Vargas Filho promove ação educativa com bombeiros para prevenção de afogamentos
Além da supervisão permanente, os bombeiros orientaram que itens como água, protetor solar e boias adequadas façam parte dos cuidados durante os momentos de lazer
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