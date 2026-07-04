Niterói: agentes verificaram divergências entre a documentação apresentada e os sinais identificadores do veículo - Divulgação

Niterói: agentes verificaram divergências entre a documentação apresentada e os sinais identificadores do veículoDivulgação

Publicado 04/07/2026 07:17 | Atualizado 04/07/2026 07:18

Niterói - O sistema de Cercamento Eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) , da Prefeitura de Niterói foi decisivo para a recuperação de uma caminhonete Toyota Hilux clonada, na última sexta-feira (3). A tecnologia permitiu identificar uma inconsistência na circulação do veículo e deu suporte à ação dos agentes do Programa Segurança Presente , que realizou a abordagem na Avenida Feliciano Sodré, no Centro da cidade.

A ocorrência começou após uma informação repassada ao Programa Segurança Presente apontar que uma Hilux prata, com suspeita de clonagem, seguia em direção ao Centro de Niterói. Policiais militares iniciaram as buscas e localizaram o veículo nas proximidades do Grupamento Aeromarítimo (GAM), onde foi realizada a abordagem.

Durante a fiscalização, os agentes verificaram divergências entre a documentação apresentada e os sinais identificadores do veículo. Enquanto a ocorrência era registrada na 76ª Delegacia de Polícia, o sistema de câmeras integradas apontou que outro automóvel com as mesmas características e a mesma placa circulava na Região Sul do país apenas 26 minutos antes da abordagem realizada em Niterói, reforçando a suspeita de clonagem.

O veículo foi apreendido e encaminhado para a delegacia. A ocorrência foi registrada pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. Um homem foi preso em flagrante.

O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Niterói conta atualmente com uma das maiores e mais modernas estruturas municipais de videomonitoramento do país. São mais de 800 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade, entre elas 120 equipadas com tecnologia de Inteligência Artificial, capazes de realizar a leitura automática de placas de veículos, identificar padrões de circulação, emitir alertas em tempo real e auxiliar na localização de veículos roubados, furtados, clonados ou envolvidos em ocorrências policiais. O sistema funciona 24 horas por dia e é integrado às forças de segurança, como as polícias Militar e Civil, Guarda Municipal e Programa Segurança Presente, permitindo respostas mais rápidas às ocorrências e fortalecendo as ações de prevenção e combate à criminalidade.

O uso da tecnologia tem sido um dos principais pilares da política de segurança pública de Niterói. A integração entre o Cisp e as forças de segurança amplia a capacidade de monitoramento da cidade, acelera o compartilhamento de informações e contribui para a recuperação de veículos, localização de suspeitos e apoio às investigações, reforçando o trabalho conjunto no enfrentamento à criminalidade.

