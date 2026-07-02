Niterói: festa junina acontece na cidade - Divulgação

Niterói: festa junina acontece na cidadeDivulgação

Publicado 02/07/2026 16:51

Niterói - No próximo sábado, dia 4 de julho, a partir das 18h, a Ilha do Tibau, na Região Oceânica de Niterói, vai ser palco de uma festa junina que vai muito além das tradicionais bandeirinhas, quadrilhas e comidas típicas. A proposta da Festa Junina 2026 da Escola Cultural Mosaico, que neste ano tem o tema “Guardiãs da Mãe Terra”, é a valorização do protagonismo feminino. Os alunos darão vida a mulheres que marcaram a história brasileira, entre elas, Dandara dos Palmares, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e Leila Diniz.



O propósito dessa escolha é resgatar trajetórias muitas vezes invisibilizadas e apresentá-las às novas gerações como referência de liderança, conhecimento e cidadania. “Ao evocar figuras como Dandara dos Palmares, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e as Mães da Floresta, a Mosaico pauta temas que urgem ser discutidos, como a representatividade feminina, a resistência cultural e a ancestralidade. Não se trata de uma simples representação, mas de um diálogo vivo onde a infância se apropria da história para construir um presente mais justo e plural”, destaca a diretora pedagógica da escola, Elga Baldez.



A proposta é convidar o público a viver uma experiência imersiva onde teatro, música, dança, cultura popular brasileira e consciência ambiental se unem para contar uma história sobre o cuidado com o planeta e a construção de um futuro mais sustentável. Outro eixo central da narrativa é a ancestralidade africana e indígena. Em vez de um palco convencional, a própria Ilha do Tibau integra a narrativa. Trilhas, espaços naturais e instalações artísticas conduzem os visitantes por um percurso criado pelas crianças, inspirado na figura simbólica da Mãe Terra — representação da origem da vida, do acolhimento, da diversidade e da conexão entre os seres.



As manifestações da cultura popular brasileira também ganham destaque na programação. Maracatu, capoeira, ciranda, jongo, os bois Caprichoso e Garantido, além de referências ao Olodum, compõem um mosaico cultural que reforça a identidade, o pertencimento e a ancestralidade. Na verdade, a festa é resultado de um amplo projeto pedagógico no qual os estudantes mergulharam em reflexões sobre representatividade feminina, ancestralidade africana e indígena, mudanças climáticas, justiça social e preservação ambiental. Todo esse aprendizado ganha forma em um espetáculo construído coletivamente e apresentado à comunidade.



No coração da festa estará o baobá, árvore símbolo da resistência, memória e conexão entre gerações. Representando a Mãe Terra, ele conduz a narrativa e conecta temas como sustentabilidade, cuidado coletivo e respeito à diversidade cultural.



Outro destaque é o Palco Arena, com mais de 20 metros de extensão, concebido pela artista muralista Chantal Sodré. Pintado inteiramente à mão, o espaço foi criado a partir das reflexões desenvolvidas pelos estudantes, transformando arte e natureza em uma única paisagem.



Aliás, os alunos da Mosaico sempre ocupam papel fundamental em todo o processo criativo das suas iniciativas. Além das apresentações, eles participam da construção da cenografia, das instalações artísticas e dos elementos visuais. Grande parte dos materiais utilizados é produzida com o reaproveitamento de resíduos, fortalecendo práticas sustentáveis presentes no cotidiano da instituição.



A programação inclui, ainda, uma mostra dos trabalhos produzidos pelos alunos no ateliê artístico coordenado pela arte-educadora Gracia Baldez. A exposição permitirá ao público conhecer os processos criativos e as produções desenvolvidas ao longo do semestre. A entrada da Festa junina se dará mediante a doação de 1kg de alimento não perecível para doação à comunidade do Tibau onde a escola está inserida e a ações sociais.



SERVIÇO



Festa Junina Escola Cultural Mosaico 2026 – Guardiãs da Mãe Terra

Data: 4 de julho de 2026

Horário: das 18h às 21h

Local: Ilha do Tibau, Niterói

Entrada: gratuita mediante doação de alimentos não perecíveis