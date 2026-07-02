Niterói: evento de k-pop acontece na Sala Nelson Pereira dos SantosDivulgação
Guerreiras do K-Pop leva música, ação e fantasia à Sala Nelson Pereira dos Santos
Espetáculo tem estética pop, efeitos surpreendentes e uma história que equilibra ação, fantasia e emoção
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