Niterói: cidade terá Desafio Arariboia no dia 12 de julhoDivulgação
2ª edição do Desafio Araribóia promete agitar Niterói com cerca de 800 atletas
Inscrições estão nos últimos dias para Corridas de 10km e 5km e caminhada 2,5km em percurso que vai do Centro até Icaraí e contempla a vista da Baía de Guanabara. Disputa acontece no dia 12 de julho
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Niterói prorroga as inscrições para o Aluguel Universitário até amanhã
Objetivo é que mais estudantes possam concorrer ao auxílio mensal de R$ 700 destinado à permanência no ensino superior
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Para ele, reassumir a presidência representa um momento de emoção e responsabilidade
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