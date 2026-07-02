Niterói: cidade terá Desafio Arariboia no dia 12 de julho - Divulgação

Niterói: cidade terá Desafio Arariboia no dia 12 de julhoDivulgação

Publicado 02/07/2026 12:16

Niterói - Cerca de 800 atletas vão agitar os bairros do Centro, Gragoatá e Icaraí, em Niterói (RJ), na disputa da segunda edição do Desafio Araribóia, Corrida de Rua com percursos de 5 e 10 km caminhada 2,5km que acontece no domingo, 12 de julho.

A largada acontece na Praça Branca, no Centro de Niterói, indo até o final da Praia de Icaraí, com retorno na Igreja São Judas Tadeu e chegada no mesmo local da saída para o percurso de 10km. O percurso de 5km larga no mesmo local com retorno em frente ao Museu de Arte Contemporânea, o popular MAC, e chegada na Praça Branca.

Todos os participantes que completarem a prova recebem medalha finisher e os cinco primeiros gerais de cada sexo nas distâncias de 5 e 10 km ganharão troféus de geral e três melhores por faixa etária (de cinco em cinco anos) ganharão troféus. Todos os participantes recebem um kit com camisa oficial da prova que comprarem o kit padrão em poliamida, número de peito, chip descartável e possíveis brindes dos patrocinadores.

As inscrições estão abertas pelo site Ticket Sports

"O Desafio Araribóia é uma baita experiência agora com o Centro todo revitalizado com os atletas passando pelas belas vistas de Niterói como a orla de Icaraí, do Gragoatá e o desafio da subida do Museu de Arte Contemporânea. Ano passado tivemos 1200 – tirar essa informação atletas, foi um sucesso e esperamos superar essa meta para esta edição", disse Fabrício Nascimento, organizador da prova. A 2ª edição do Desafio Araribóia tem os patrocínios da WFibra, Dinisa e a BYD