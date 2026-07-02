Niterói: escola de samba Acadêmicos de Niterói elege Hugo Junior presidente - Divulgação

Niterói: escola de samba Acadêmicos de Niterói elege Hugo Junior presidenteDivulgação

Publicado 02/07/2026 08:46

Niterói - Com foco no Carnaval de 2027, a Acadêmicos de Niterói anunciou o retorno de Hugo Júnior à presidência da escola. O dirigente volta ao cargo que ocupou nos carnavais de 2023 e 2024, assumindo a missão de liderar a agremiação em um novo ciclo de fortalecimento, trabalhando ao lado da comunidade, dos segmentos e da diretoria na construção do projeto que levará a escola à Marquês de Sapucaí no próximo desfile.

Para Hugo Júnior, reassumir a presidência representa um momento de emoção e responsabilidade. "É uma honra muito grande voltar para a Acadêmicos de Niterói e reencontrar essa comunidade que sempre me recebeu de braços abertos. Tenho um carinho enorme por essa escola e por todas as pessoas que fazem parte da sua história. Retorno ainda mais motivado, trazendo a experiência adquirida nos últimos anos e com o compromisso de trabalhar incansavelmente para que a nossa escola siga crescendo, fortalecida e preparada para os desafios do Carnaval de 2027. Vamos construir esse novo capítulo juntos, com união e muito amor pelo pavilhão."

A agremiação será a 5ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval, 5 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.