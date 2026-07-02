Niterói: escola de samba Acadêmicos de Niterói elege Hugo Junior presidenteDivulgação
Hugo Júnior retorna à presidência da Acadêmicos de Niterói para o Carnaval 2027
Para ele, reassumir a presidência representa um momento de emoção e responsabilidade
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