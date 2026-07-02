Niterói: CLIN completou 37 anos - Divulgação

Niterói: CLIN completou 37 anosDivulgação

Publicado 02/07/2026 08:34

Niterói - Junho é um mês especial para a Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin). Na última segunda-feira (29), a empresa completou 37 anos de atuação, consolidando uma trajetória marcada por avanços na gestão de resíduos, reconhecimento da população e valorização dos profissionais que ajudam a manter a cidade limpa.

Ao longo de quase quatro décadas, a Clin se tornou referência em limpeza urbana, sustentabilidade e inovação. Responsável por serviços essenciais como coleta domiciliar, varrição, capina, roçada, limpeza de praias, conservação de monumentos e lavagem de vias públicas, a Companhia também desenvolve programas ambientais e sociais que ampliam seu impacto para além da prestação de serviços.

O reconhecimento desse trabalho pode ser medido por um resultado expressivo: há 10 anos consecutivos, Niterói ocupa o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), principal indicador de qualidade e eficiência do setor no país. Na avaliação mais recente, divulgada em 2026, o município alcançou 0,749 em uma escala que vai de 0 a 1, sendo considerados elevados os índices acima de 0,7.

O ranking considera municípios com mais de 250 mil habitantes e avalia critérios como gestão de resíduos, infraestrutura, qualificação das equipes e políticas públicas voltadas à sustentabilidade. O desempenho consistente ao longo da última década reflete um modelo de gestão baseado em planejamento, investimento e compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população.

A coleta seletiva é um importante indicador de como a empresa está se consolidando na área socioambiental. Niterói é pioneira neste serviço que só vem se expandido na cidade. Os últimos dados dos Núcleos de Avaliação e Gestão da Informação (NAGIs), da Prefeitura de Niterói, revelaram que a taxa de reciclagem de resíduos sólidos passou de 2,61% em 2023 para 5,17% em 2025, um aumento de 98% em dois anos. Este é um dos indicadores coletados pela Gerência de Inovação e Sustentabilidade da empresa.

A história da Clin também pode ser contada por quem ajudou a construí-la ao longo dos anos. Marcos Alves ingressou na Companhia em 1990 e é hoje um dos funcionários mais antigos em atividade. Atualmente na função de gari, ele relembra como a aprovação no concurso público transformou sua trajetória pessoal e profissional.

“Vinha de uma fase bem complicada, há um tempo desempregado. Quando passei no concurso da Clin, ela me tirou de um momento muito difícil financeiramente. Hoje, tenho minha casa, meu carro. A Clin representa muito na minha vida. É uma empresa que nos dá confiança e estabilidade, e tem nos proporcionado conquistar coisas que antes pareciam distantes”, ressaltou Marcos Alves.

A trajetória de Marcos é um exemplo do compromisso da Companhia com a valorização e o desenvolvimento de seus colaboradores. Além de manter iniciativas permanentes de assistência social, a Clin investe na capacitação profissional por meio da Escola Clin, criada para promover qualificação, integração entre equipes e valorização dos profissionais.

Ao mesmo tempo em que fortalece programas internos, a Companhia investe na modernização da operação. Em dezembro de 2025, foram incorporados 29 novos veículos à frota, entre caminhões compactadores, basculantes, veículos destinados à coleta seletiva, varredeiras mecanizadas, retroescavadeiras, caminhão-pipa e caminhões Vacall utilizados na limpeza de bueiros e ralos.

A Clin também mantém programas voltados à sustentabilidade e à ampliação da reciclagem, garantindo que toda a cidade seja atendida por modalidades de coleta de recicláveis. A iniciativa contribui para consolidar Niterói como uma das referências nacionais em gestão de resíduos sólidos.

Para o presidente da Clin, Acílio Borges, os 37 anos da Companhia representam o resultado de uma construção coletiva que reúne planejamento, inovação e dedicação dos colaboradores.

“Completar 37 anos com resultados reconhecidos e com a confiança da população é motivo de orgulho para todos nós. A Clin construiu uma trajetória baseada em trabalho, inovação e valorização das pessoas. Mais do que manter a cidade limpa, temos a missão de contribuir para a qualidade de vida da população e para o desenvolvimento dos nossos colaboradores. São eles que fazem a diferença todos os dias e ajudam a construir a história da Companhia”, destacou Acílio Borges.

Mais do que números, indicadores ou equipamentos, os 37 anos da Clin representam uma história construída por milhares de trabalhadores que contribuíram para transformar a limpeza urbana em uma referência para o estado do Rio de Janeiro.