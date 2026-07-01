Niterói: Além da formação técnica, um dos diferenciais do Mulher Líder é o acolhimento oferecido às participantes - Divulgação

Niterói: Além da formação técnica, um dos diferenciais do Mulher Líder é o acolhimento oferecido às participantesDivulgação

Publicado 01/07/2026 18:29

Niterói – A Prefeitura celebrou, nesta terça-feira (30), a conclusão da décima turma do Programa Mulher Líder, iniciativa que já transformou a vida de centenas de mulheres por meio da capacitação, do empreendedorismo e do fortalecimento da autonomia econômica. Realizado no Clube Central, em Icaraí, o evento reuniu alunas e ex-alunas do programa, autoridades, parceiros institucionais, professores e familiares em uma tarde de homenagens, entrega de certificados e compartilhamento de histórias de superação.

A idealizadora do Mulher Líder, coordenadora do Programa Niterói por Elas e primeira-dama de Niterói, Fernanda Neves, frisou que a iniciativa nasceu para ir além da qualificação profissional.

"Desde a primeira aula, sempre deixo claro que o objetivo do Mulher Líder nunca foi apenas ensinar a empreender ou aumentar a renda. Claro que autonomia econômica é essencial, mas o programa vai muito além. Ele fortalece a autoestima, ajuda cada mulher a reconhecer seu potencial e mostra que nenhuma precisa caminhar sozinha. Cada história de transformação que ouvimos confirma que vale a pena investir em políticas públicas que colocam a vida das pessoas em primeiro lugar", afirmou ela.

Durante a cerimônia, Fernanda Neves também anunciou uma nova fase da política pública voltada às mulheres. O Espaço Empreender Mulher será ampliado e ganhará uma gestão mais ágil para expandir a oferta de cursos e capacitações. Ela ainda enfatizou a importância das parcerias construídas ao longo dos últimos anos.

"O Programa Mulher Líder só chegou à décima turma graças ao compromisso de muitas pessoas e instituições que acreditaram nesse projeto desde o início. Professores voluntários, parceiros e servidores públicos são corresponsáveis por essa transformação que hoje faz de Niterói uma referência nacional na promoção da autonomia feminina", completou.

A secretária municipal da Mulher, Thaiana Ivia, ressaltou que o programa representa uma política pública permanente voltada à emancipação econômica das mulheres.

"Celebrar a décima turma do Mulher Líder é celebrar centenas de mulheres que decidiram investir em si mesmas e transformar suas vidas. Mais do que oferecer um curso, nosso compromisso é criar oportunidades, fortalecer a autonomia econômica e garantir que cada participante encontre apoio, conhecimento e uma rede capaz de impulsionar seus sonhos. Essa é uma política pública construída com muito diálogo, acolhimento e parceria", observou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Luiz Paulino Moreira Leite, destacou o impacto da iniciativa para o desenvolvimento da cidade.

"Conheço a importância do empreendedorismo para a geração de renda, oportunidades e desenvolvimento. Por isso, iniciativas como o Programa Mulher Líder têm um papel fundamental ao oferecer capacitação, fortalecer a autoestima e abrir novos caminhos para quem deseja crescer. Niterói demonstra, na prática, seu compromisso com políticas públicas voltadas ao fortalecimento da autonomia feminina, ao empreendedorismo e à proteção das mulheres", falou ele.

A celebração aconteceu no mesmo dia em que a Prefeitura de Niterói e o Sebrae lançaram o Programa Potência Empreendedora, iniciativa pioneira que amplia o acesso de pequenos empreendedores à capacitação, mentoria e crédito. Para a gerente regional do Sebrae, Juliana Ventura, os dois programas se complementam.

"O Programa Mulher Líder já faz um trabalho extraordinário de fortalecimento das empreendedoras. O Potência Empreendedora chega para ampliar esse caminho, oferecendo novas oportunidades de capacitação, mentoria e acesso ao crédito. É uma alegria ver Niterói sendo escolhida para receber esse projeto-piloto, fruto de uma gestão que acredita no empreendedorismo como ferramenta de transformação social", disse ela.

Além da formação técnica, um dos diferenciais do Mulher Líder é o acolhimento oferecido às participantes. Muitas mães conseguem frequentar as aulas levando seus filhos, contando com uma rede de apoio formada por servidoras, professoras e pelas próprias colegas. Foi essa experiência que marcou a trajetória da empreendedora Roseane Piedade Paula, de 30 anos, integrante da décima turma.

"Trabalho com gastronomia, vendendo doces e salgados, e tenho duas filhas, uma delas com apenas 1 ano. Poder levar minha bebê para as aulas fez toda a diferença. As outras participantes ajudavam a cuidar dela para que eu pudesse acompanhar o conteúdo. Além disso, aprendi sobre tecnologia, marketing, educação financeira e organização do negócio. Hoje posso dizer que minha empresa tem outra cara", contou.

Empreendedora do ramo carnavalesco, Tuane Rodrigues participou da décima turma após não conseguir ingressar na edição anterior por causa da saúde da filha.

"Já empreendia havia muitos anos, mas o Mulher Líder foi um divisor de águas. O programa me deu direção, organização e confiança para crescer. Mais do que ensinar gestão, ele fortalece a mulher para acreditar no próprio potencial. Também pude levar minha filha às aulas e encontrei uma rede de apoio que faz toda a diferença para quem é mãe", relatou.

A empreendedora Simone Gargano, da oitava turma, lembrou que o programa foi decisivo para recomeçar após o fim de uma sociedade empresarial.

"Precisei reconstruir meu negócio praticamente do zero. O Mulher Líder me ensinou ferramentas que eu não conhecia, como marketing digital, redes sociais e planejamento. Com esse aprendizado, consegui estruturar minha empresa e agora vou inaugurar meu próprio espaço em Icaraí. Foi uma oportunidade que mudou a minha vida", celebrou.

Sobre o programa Mulher Líder

Criado em 2021, o Programa Mulher Líder é desenvolvido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com o Espaço Empreender Mulher, Sebrae, Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (ACIERJ), Firjan SENAI, SocialTec e outras instituições. Ao longo de dez turmas, a iniciativa consolidou uma rede de mulheres empreendedoras, oferecendo formação em liderança, gestão, marketing, finanças, vendas, desenvolvimento pessoal e habilidades socioemocionais.

Fotos: Luciana Carneiro

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